Am Ende ging alles plötzlich ganz schnell, gleichsam so, als hätte es die elende Vorgeschichte nie gegeben. Gegen halb acht Uhr am Donnerstagabend verschickten die Nachrichtenagenturen die ersten Eilmeldungen, dass der Bundeshaushalt für das laufende Jahr 2024 endlich stehe. Jener Etat, der die Ampelkoalition nach dem verheerenden Finanzurteil des Bundesverfassungsgerichts von November in die Krise gestürzt, die Beliebtheitswerte des Kanzlers in den Frostbereich gedrückt und die Bauern auf die Straße getrieben hatte.

Nun reichte dem Haushaltsausschuss des Bundestages eine vergleichsweise kurze Zusammenkunft, um die letzten Details festzuzurren. In früheren Fällen hatte die sogenannte Bereinigungssitzung häufig bis in die frühen Morgenstunden gedauert.

Dass diesmal keine Nachtsitzung notwendig war, lag auch daran, dass die Sparzwänge für die Koalition am Ende nicht so groß waren wie zunächst angenommen. Dazu trug vor allem der Umstand bei, dass die Bundesregierung das Jahr 2023 unerwartet mit einem Haushaltsüberschuss von 6,3 Milliarden Euro hatte abschließen können. Dieses Geld kann nun 2024 ausgegeben werden, unter anderem etwa für die Beseitigung der Flutschäden an der Ahr.

Die zulässige Nettokreditaufnahme wird mit 39 Milliarden komplett ausgeschöpft

SPD, Grüne und FDP verzichten entgegen der ursprünglichen Planung zudem darauf, bei der Bundesagentur für Arbeit bis zum Jahr 2027 rund 5,2 Milliarden Euro wieder einzusammeln, die die Behörde während der Corona-Pandemie an Staatszuschüssen erhalten hatte. Kritiker hatten die Kürzungspläne als rechtswidrig bezeichnet. Keine weiteren Zugeständnisse gab es dagegen an die Bauern, die das Land in den vergangenen Wochen mit einer Protestwelle überzogen hatten. Es bleibt vielmehr dabei, dass die Subventionierung des sogenannten Agrardiesels schrittweise abgebaut wird.

Unter dem Strich kann der Bund im laufenden Jahr nun knapp 477 Milliarden Euro ausgeben, rund 19 Milliarden mehr als 2023. Von der Gesamtsumme gelten 70,5 Milliarden Euro als Investitionen, zu denen allerdings auch die Anhebung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn sowie Kredite in Höhe von zwölf Milliarden Euro für den Aufbau eines Kapitalstocks der neuen Aktienrente gezählt werden. Beide Vorhaben werden nicht auf die Schuldenbremse angerechnet, weil sie als sogenannte finanzielle Transaktionen gelten, denen ein konkreter Wert gegenübersteht.

Der nach dem Grundgesetz zulässige Spielraum für neue Schulden erhöhte sich so um fast 17 Milliarden Euro auf die maximal zulässige Nettokreditaufnahme von 39 Milliarden Euro, die auch vollständig ausgeschöpft werden soll. Kommt der Bund damit aus, könnte er die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse nach vier pandemie- und kriegsbedingten Ausnahmejahren in Folge erstmals wieder einhalten. Der Bundestag will den Etat am 2. Februar verabschieden.

Lindner habe auf unpopuläre Beschlüsse gedrängt, heißt es bei SPD und Grünen

Ursprünglich hatten die Haushaltsberatungen des Ausschusses bereits Mitte November beendet werden sollen. Unmittelbar vor der geplanten Bereinigungssitzung strich das Bundesverfassungsgericht der Regierung aber 60 Milliarden Euro an Corona-Krediten, die die Ampelkoalition verfassungswidrig in den sogenannten Klima- und Transformationsfonds (KTF) übertragen hatte, um damit den Umstieg des Landes auf erneuerbare Energien fördern zu können.

Lindner musste deshalb den Haushalt für 2024 neu planen und eine Lücke schließen, die er zunächst auf 17 Milliarden Euro beziffert hatte. Nach langem Gezerre einigte sich die Koalition schließlich kurz vor Weihnachten auf ein Maßnahmenpaket, das unter anderem höhere Öko-Abgaben für Fluggesellschaften sowie Einsparungen beim Bürgergeld und bei den Landwirten vorsah.

Dass nun am Ende gar nicht so viel gekürzt werden musste, sorgte bei SPD und Grünen am Donnerstag für Kritik an Lindner. Dieser habe unnötig Spardruck aufgebaut und die Koalition zu unpopulären Beschlüssen gedrängt, hieß es hinter vorgehaltener Hand. So hat etwa der Deutsche Bauernverband für kommende Woche weitere Demonstrationen angekündigt, obwohl die Regierung ihre Sparbeschlüsse zulasten der Landwirtschaft in weiten Teilen längst zurückgenommen hat.

Für den Mietwohnungsbau steht eine Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung

Der Haushaltsausschuss nahm darüber hinaus noch weitere Änderungen an der Vorlage der Regierung vor. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen wurden etwa beim Bürgergeld die geplanten schärferen Sanktionen für sogenannte Totalverweigerer auf zwei Jahre befristet. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) stellten die Abgeordneten eine Milliarde Euro zusätzlich in Aussicht, mit denen der Neubau kleiner, ebenso energieeffizienter wie bezahlbarer Mietwohnungen gefördert werden soll. Größter Einzeletat bleibt mit mehr als 170 Milliarden Euro der Haushalt von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der allerdings den größeren Teil des Geldes als Zuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung weiterleiten muss.

Die haushaltspolitischen Sprecher von SPD, Grünen und FDP, Dennis Rohde, Sven-Christian Kindler und Otto Fricke, zeigten sich nach der Bereinigungssitzung zufrieden mit den Ergebnissen. "Als Koalitionsfraktionen stellen wir trotz unterschiedlicher Blickwinkel, vor dem Hintergrund multipler Krisen und trotz einer schwierigen Ausgangssituation dieser parlamentarischen Beratungen nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil einen ausgewogenen Haushalt auf", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der Abgeordneten. Klare Schwerpunkte lägen auf sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlichen Anreizen, Investitionen in den Klimaschutz, einer Stärkung der Demokratie und auf internationalem Zusammenhalt. Gleichzeitig würden Subventionen abgebaut.

Der CDU/CSU-Chefhaushälter Christian Haase sprach von einem "kleinen Happy End nach einem chaotischen Verfahren". Zwar tue die Koalition zu wenig für die innere und äußere Sicherheit und zur Stimulierung der Wirtschaft. Gut sei aber, dass es keinen Notlagenbeschluss und damit keine Ausnahmen von der Schuldenbremse gebe.

Die Linke hingegen übte scharfe Kritik an den Ausschussbeschlüssen. "Es ist ein unsozialer und ungerechter Kürzungshaushalt ohne Weitsicht", sagte Parteichefin Janine Wissler. Sie verwies unter anderem auf die Sanktionen für Bürgergeldbezieher, bemängelte das Fehlen eines Klimageldes und beklagte Kürzungen bei der humanitären Hilfe und beim Klimaschutz.