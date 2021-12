Am Mahnmal für die Terroropfer vom Breitscheidplatz steht nun der neue Schriftzug des 13. Opfers Sascha Hüsges. Dieser starb erst in diesem Jahr an den Folgen des Anschlags, den am 19. Dezember 2016 Anis Amri verübte.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin, Donnerstagabend. Die hell erleuchteten Buden, die Menschen mit kandierten Äpfeln oder einem Becher Glühwein in der Hand muten hier fast fehl am Platze an. Der Markt ist geschützt wie eine Festung. In bedrückender Funktionalität greifen gleich zwei Sicherheitskordone ineinander: die gigantischen Gitterkästen mit den schweren Steinen darin und die massiven Durchfahrsperren zur Abwehr eines Attentats. Dazu das Wachpersonal hinter den Gattern. Besucher für Besucher kontrollieren sie die Vorschriften der sogenannten 2-G-Regel.