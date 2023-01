"Ich freue mich über Ihr großes Interesse": Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag zusammen mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock.

Die Präsentation des neuen Verteidigungsministers Pistorius läuft nicht so, wie es das Kanzleramt wohl geplant hatte. Warum konnte die Neubesetzung nicht eleganter vonstattengehen?

Von Daniel Brössler und Paul-Anton Krüger, Brandenburg/Havel, Berlin

Der Kanzler verspätet sich. Die Außenministerin nutzt die Zeit schon mal, um auf der Straße vor dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten mit Beschäftigten zu sprechen. Es ist kurz nach zwölf Uhr am Dienstag in Brandenburg an der Havel. Der Termin steht schon lange im dicht getakteten Kalender von Olaf Scholz, und er sieht offenkundig keinerlei Veranlassung, ihn nicht wahrzunehmen. Die dem Auswärtigen Amt nachgeordnete Bundesoberbehörde, 2021 gegründet, soll unter anderem die Visabearbeitung beschleunigen - ein wichtiger Baustein für die Fachkräfteeinwanderung. Darüber wollen sich Scholz und Annalena Baerbock informieren, die ja auch beide Bundestagsabgeordnete aus Brandenburg sind.