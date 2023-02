Von Oliver Klasen

Aus der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ist die CDU als stärkste Partei hervorgegangen. Die ZDF-Hochrechnung von 20.09 Uhr sieht sie bei 28,0 Prozent der Stimmen. Das sind etwa zehn Prozentpunkte mehr als 2021.

Die SPD erleidet Verluste und kommt der Hochrechnung zufolge nur auf 18,2 Prozent der Stimmen. Gleichauf mit der SPD stehen derzeit die Grünen mit 18,2 Prozent. Welche der beiden Parteien am Ende stärker ist, ist noch unklar. Und damit ist auch unklar, ob die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihr Amt behalten kann oder ob womöglich Grünen-Spitzenfrau Bettina Jarasch das Dreierbündnis anführt.

Auf die Linke entfallen 12,3 Prozent, auf die AfD 9,3 Prozent. Die FDP scheitert wahrscheinlich an der Fünf-Prozent-Hürde: In der aktuellen ZDF-Hochrechnung liegt sie nur noch bei 4,7 Prozent, nachdem sie in der 18-Uhr-Prognose mit fünf Prozent vorhergesagt wurde. Relativ hoch ist in Berlin auch der Anteil derjenigen Wählerinnen und Wähler, die für die sonstigen Parteien gestimmt haben. Er liegt bei 9,3 Prozent.

Wahlbeteiligung und Bezirkswahlen

Die Wahlbeteiligung liegt bei etwa 65 Prozent und damit wie erwartet niedriger als 2021. Damals fand gleichzeitig eine Bundestagswahl statt. Im Jahr 2016 lag die Beteiligung bei der Senatswahl bei 66,9 Prozent.

Gewählt wurden an diesem Sonntag auch die Versammlungen in den zwölf Berliner Bezirken. Diese Wahl entspricht einer Kommunalwahl. Ergebnisse werden im Laufe des Abends oder morgen früh erwartet.

Die Mehrheitsverhältnisse

Laut den Hochrechnungen von kurz nach 20 Uhr sind drei Koalitionen möglich: Die Fortsetzung des bisher regierenden rot-grün-roten Bündnisses, eine schwarz-grüne Koalition oder eine früher so genannte große Koalition unter Führung der CDU und mit dem Juniorpartner SPD.

Auch wenn die CDU stärkste Kraft geworden ist, hat sie möglicherweise keine Machtoption, nämlich dann, wenn sich SPD, Grüne und Linke auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit einigen.

Ein schwarz-grünes Bündnis erscheint, obschon rechnerisch möglich, politisch eher unwahrscheinlich, weil beide Parteien stark gegeneinander Wahlkampf geführt haben. Eine schwarz-rote Regierung wäre vor allem dann denkbar, wenn die SPD nur noch auf Platz drei landet, hinter CDU und Grünen.

Reaktionen zum Wahlausgang

Kai Wegner, CDU-Spitzenkandidat, äußerte sich vor seiner Anhängerschaft: "Das ist phänomenal. Herzlichen Dank für diesen Regierungsauftrag. Wir haben das in den letzten Wochen gespürt: Die Menschen wollen einen politischen Wechsel und dieser Wechsel drückt sich nun auch in den Zahlen aus." Wegner betonte, dass er sowohl SPD und Grüne zu Gesprächen einladen werde.

Sichtlich angefasst trat Franziska Giffey bei der Wahlparty der SPD an die Öffentlichkeit. Die SPD müsse anerkennen, dass sie "nicht auf Platz eins" gelandet und die CDU stärkste Kraft sei. "Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir schauen müssen, was heißt das für uns." Es sei "ein bitterer Abend" für die SPD, sagte die Regierende Bürgermeisterin später im ZDF. "Die Berlinerinnen und Berliner haben gezeigt, dass sie sich Dinge anders wünschen."

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch wiederholte im ZDF ihre bereits im Wahlkampf zum Ausdruck gebrachte Präferenz für eine Fortsetzung der bisherigen Koalition - allerdings "am liebsten unter Führung der Grünen", wie sie betonte. "Es war ein hart geführter Wahlkampf. Wir sind mit einer Veränderungsbotschaft angetreten in einer Zeit der Krisen, in der viele Angst vor Veränderungen haben".

Reaktionen gab es auch aus der Bundespolitik: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte im ZDF: "Selbstverständlich schmerzt das. Klar ist aber, wer regieren möchte, der muss eine Mehrheit haben." Carsten Linnemann, der stellvertretende CDU-Bundesversitzende, sagte: "Dieses Wahlergebnis zeigt, dass die Berlinerinnen und Berliner einen Wechsel wollen". AfD-Co-Chef Tino Chrupalla hat sich ebenfalls geäußert: "Die Bürger haben Rot-Grün-Rot abgewählt. Es gibt zwei Sieger, die CDU und die AfD. Die CDU hat die meisten Protestwähler abgesogen."

Hintergrund zur Wiederholungswahl

Dass die Berlinerinnen und Berliner nach nur 16 Monaten erneut in die Wahllokale gerufen wurden, lag an dem beispiellosen Chaos, das es am regulären Wahltag am 26. September 2021 gegeben hatte. Fehlende Stimmenzettel, vorübergehend geschlossene Wahllokale, riesige Schlangen vor der Stimmabgabe und Abstimmungen auch noch weit nach 18 Uhr - die Verwaltung in Berlin war an jenem Tag mit gleichzeitig stattfindenden Bundestags-, Senats- und Kommunalwahlen offenkundig völlig überfordert. Hinzu kam noch ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne.

Für den Berliner Verfassungsgerichtshof waren die Unregelmäßigkeiten in den Wahllokalen derart schwerwiegend, dass er die Abgeordnetenhauswahl sowie die Wahl in den Berliner Bezirken für ungültig erklärte und eine Wiederholung anordnete. Mit der jetzt für die Landes- und Kommunalebene vollzogenen Wahlwiederholung ist die juristische Auseinandersetzung über das Wahlchaos jedoch nicht vorbei: Das Bundesverfassungsgericht muss noch entscheiden, ob auch in Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden muss. Wann die Karlsruher Richter das tun, ist noch unklar.

So waren an diesem Sonntag für die Abgeordnetenhauswahl etwa 2,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger erneut zur Stimmabgabe aufgerufen. In den Berliner Bezirken durften 2,7 Millionen Menschen wählen, hier sind auch EU-Ausländerinnen und Ausländer wahlberechtigt. Offenbar verlief die Wahl diesmal ohne größere Vorkommnisse.

Anders als bei einer Neuwahl ändert sich bei der Wiederholungswahl die Dauer der Legislaturperiode nicht: Sie beträgt in Berlin sowohl auf Landes- als auch auf Kommunalebene fünf Jahre, gerechnet vom ursprünglichen Wahltermin am 26. September 2021 an. Die nächste Berlin-Wahl ist also im Herbst 2026 - wenn alles wie geplant verläuft.