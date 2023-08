Eigentlich wollte die Außenministerin schon längst in Australien sein. Doch ihre Regierungsmaschine machte schon wieder Probleme - und musste erneut umkehren. Nun bläst die Grünen-Politikerin den symbolträchtigen Besuch in der Pazifik-Region ganz ab.

Nach den wiederholten Pannen mit ihrem Regierungsflugzeug bricht Außenministerin Annalena Baerbock ihre geplante Reise zu einem einwöchigen Besuch in der Pazifik-Region ab.

"Wir haben bis zuletzt geprüft und geplant, aber leider war es nicht mehr möglich, die geplanten Reisestationen der Indo-Pazifik-Reise nach dem Ausfall des Flugzeugs der Flugbereitschaft mit den noch verfügbaren Optionen logistisch darzustellen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstagmorgen. Zunächst hatte es geheißen, die Außenministerin würde per Linienflug weiterreisen.

Baerbock zeigte sich nach der überraschenden Entscheidung verärgert. "Wir haben alles versucht: leider ist es logistisch nicht möglich, meine Indo-Pazifik-Reise ohne den defekten Flieger fortzusetzen. Das ist mehr als ärgerlich", schrieb die Grünen-Politikerin am Dienstag auf der früher als Twitter bekannten Online-Plattform X.

Etwa 30 Stunden vorher, in der Nacht auf Montag, strandete der Luftwaffen-Airbus vom Typ A340-300 nach einer geplanten Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi. Genauer: Er strandete zweimal dort. Bereits am frühen Montagmorgen, drei Minuten nach dem Abheben um 3.33 Uhr Ortszeit (1.33 Uhr MESZ), hatte der Flugkapitän einen Defekt beim Einfahren der Klappen festgestellt. Nachdem die Crew in einem zweistündigen Manöver über dem Wüstenemirat und dem Meer etwa 80 Tonnen Kerosin aus dem vollgetankten Flieger abgelassen hatte, landete er um 5.33 Uhr Ortszeit wieder in Abu Dhabi. Der zweite Versuch fand etwa 22 Stunden später statt, um 1 Uhr Ortszeit. Allerdings musste der Airbus nach 15 Minuten erneut abdrehen und umkehren.

Detailansicht öffnen Einmal im großen Kreis: zweimal ist die Regierungsmaschine von Abu Dhabi losgeflogen - und wieder dort gelandet. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Detailansicht öffnen Weil das vollgetankte Flugzeug zu schwer für eine Landung gewesen wäre, musste kontrolliert Treibstoff abgelassen werden. (Foto: Sina Schuldt/dpa)

Beide Male lag es daran, dass die Landeklappen nicht wie nötig vollständig und synchron eingefahren werden konnten. Darum konnte das Flugzeug die normale Reiseflughöhe und -geschwindigkeit nicht erreichen - der Kerosinverbrauch auf der langen Strecke nach Australien wäre deutlich gestiegen. Da das Flugzeug für den knapp 14-stündigen Flug vollgetankt war, musste das Gewicht für die Landung stark reduziert werden.

Er mache das schon ein paar Jahre, sagte der Kapitän des Airbus A340-300, "aber sowas ist auch in der Geschichte der Flugbereitschaft noch nicht passiert". Man versuche jetzt herauszufinden, wie das Flugzeug überhaupt wieder nach Deutschland zurückkommen könne.

Baerbock wollte Erwartungen nicht enttäuschen

Eine Woche hätte sich Baerbock eigentlich Zeit genommen, um in Australien, Neuseeland und Fidschi deutsche - und europäische - Flagge zu zeigen. Ein wichtiges Signal wollte die Bundesaußenministerin dabei setzen, um die Unterstützung der Länder für die strikte Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in den Vereinten Nationen würdigen. Für die gemeinsame Front des Westens gegen Moskau hat Baerbock in den vergangenen eineinhalb Jahren intensiv geworben.

Auch die eigentlich schon an diesem Dienstag in Australien geplante Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit an das indigene Volk der Kaurna fällt nun wohl aus - darauf warten die Ureinwohner bereits jahrelang. Die australische Außenministerin Penny Wong soll Termine auf einem Delegiertentreffen ihrer Partei extra so gelegt haben, dass sie Baerbock trotzdem empfangen kann. Und in Fidschi hatte sich gleich das ganze Kabinett zur Eröffnung der ersten deutschen Botschaft in dem Inselstaat angekündigt.

Ausgefallener Funk, angeknabberte Kabel - immer wieder gibt es Pannen

Erst Mitte Mai war Baerbock wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungsairbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet und musste ihre Reise in die Golfregion unfreiwillig verlängern.

Doch auch andere Regierungsmitglieder mussten bereits wegen Pannen an einer Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr unplanmäßige Aufenthalte in Kauf nehmen. Beispielsweise musste der Luftwaffen-Airbus Konrad Adenauer im November 2018 mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an Bord auf dem Weg zum G-20-Gipfel in Buenos Aires umkehren. Unter anderem war das Funksystem lahmgelegt. Beide flogen Linie nach Argentinien.

Im Oktober 2018 knabberten Nagetiere bei einem Stopp in Indonesien wichtige Kabel der Adenauer an. Scholz kehrte damals per Linienflug von der Tagung des Internationalen Währungsfonds zurück. Im Dezember 2016 strandete die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) auf dem Weg nach Mali. Wegen eines Computerproblems bei ihrem A340 in der nigerianischen Hauptstadt Abuja musste sie dort übernachten.

Das Ende der Nutzung der fraglichen Maschine vom Typ A340-300 sei für Ende September vorgesehen.