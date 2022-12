Von Kassian Stroh

In Deutschland arbeiten in etwa so viele Ärztinnen wie Ärzte, in den Apotheken sind - je nach Statistik - sogar 80 bis 90 Prozent der Beschäftigten Frauen. Mit der Realität hat der Satz, der in fast jeder Werbung für Arzneimittel zu lesen oder zu hören ist, also wenig zu tun: "Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker." Womöglich wird er deshalb bald auch neu und geschlechtsneutral formuliert. Zumindest hat eine entsprechende Initiative nun einen prominenten Fürsprecher gefunden: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. "Ich wäre sehr dafür, wenn Ärztinnen ausdrücklich genannt würden. Es entspricht der Realität der Versorgung", sagt der SPD-Politiker der Bild-Zeitung.

Angestoßen haben das diverse Berufsvereinigungen: In seiner bisherigen Form passe der Satz "nicht mehr in die Zeit", sagt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt. Und die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Gabriele Regina Overwiening, kritisiert angesichts des hohen Frauenanteils in den Apotheken: "Ein rein männlicher Sprachgebrauch kann da keineswegs als eine faire Sprachpraxis bewertet werden."

Das Problem ist nur: Die Hersteller von Medikamenten müssen in ihrer Werbung den Satz nennen, und zwar so und nicht anders. Das steht in Paragraph 4 des Heilmittelwerbegesetzes - für jegliche Werbung für Arzneimittel "außerhalb der Fachkreise". Nicht nur die Formulierung ist gesetzlich vorgeschrieben, sondern zum Beispiel auch, dass der Satz "von den übrigen Werbeaussagen deutlich abgesetzt, abgegrenzt und gut lesbar" sein und im Fernsehen auch vorgelesen werden muss.

Ihn neu zu formulieren hat bereits 2005 die damalige Bundesfamilienministerin Renate Schmidt (SPD) versucht - ohne Erfolg. Sie wollte die Formulierung: "holen Sie ärztlichen Rat ein und fragen Sie Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker". Weil es zu viel Wirbel gab, ruderte die rot-grüne Regierung damals wieder zurück. Seit April 2021 liegt dem Bundestag auch eine Petition für eine gendergerechte Umformulierung vor, zum Beispiel mit "Ärzt:innen und Apotheker:innen". Die hat mit gerade mal 51 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern allerdings noch keine wirkliche politische Wucht entfaltet. Das dürfte sich nach der Initiative der Berufsverbände nun ändern.

Die Frage ist freilich, wie der Satz genau umformuliert werden könnte. "Der Pflichttext sollte durch eine neutrale und dennoch leicht verständliche Formulierung ersetzt werden", fordert Ärztekammer-Präsident Reinhardt. Die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Christiane Groß, plädiert dafür, ihn zu entpersonalisieren: "Fragen Sie in Ihrer ärztlichen Praxis oder Apotheke nach". ABDA-Chefin Overwiening hingegen fordert eine Formulierung im Gesetz, die mehrere Varianten ermöglicht: "Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihre Apothekerin", "Fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin" oder "Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker".

Den Pharmafirmen wiederum dürfte auch wichtig sein, dass der Satz nicht zu lang wird: Bei TV-Werbespots muss er auch gesprochen werden; je länger er also ist, desto mehr Zeit nimmt das in Anspruch und desto teurer wird die Ausstrahlung. Das ist der Grund dafür, warum dieser Satz nicht nur einer der am häufigsten zu hörenden im deutschen Fernsehen sein dürfte, sondern - was statistisch nicht belegbar ist - der grundsätzlich am schnellsten gesprochene. Die Pharma-Lobby war es im Übrigen auch, auf deren Betreiben hin der Satz 1990 in das Gesetz aufgenommen wurde: Damit gelang es ihr, ein Werbeverbot für Medikamente zu verhindern.