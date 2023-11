Wer zur Kindertagesstätte "Anne Frank" in Tangerhütte fährt, passiert gleich mehrere Warnungen. Am Rand der kleinen Zufahrtsstraße mahnt ein Schild "Fahr vorsichtig - Es könnte auch Dein Kind sein", es folgen die Hinweise "Rauchen verboten!" und "Wir müssen draußen bleiben" neben der Zeichnung eines großen Hundes. Seit dieser Woche müsste eigentlich neben dem Kita-Eingang ein weiteres Schild stehen: "Vorsicht, vergiftete Debatte". Denn seit die Magdeburger Volksstimme unter der Schlagzeile "Namens-Eklat um Altmark-Kita ,Anne Frank ' " über Pläne für eine Namensänderung berichtete, kommt Tangerhütte mit seinen 10 000 Einwohnern nicht mehr aus den Schlagzeilen.

Die Empörung war schnell groß, selbst internationale Medien berichteten über die kleine Einrichtung in Sachsen-Anhalt. Die New York Times schrieb, die Namensdebatte sei zum Zentrum einer erhitzten Debatte über Antisemitismus in Deutschland geworden. Tangerhütte war auf einmal ein Symbol: Während einige auf deutschen Straßen die Terrormorde der Hamas feiern, in Berlin Davidsterne an Häuser geschmiert werden, in denen jüdische Mitbürger wohnen, hat eine Kleinstadt im Osten nichts Besseres zu tun, als den Namen Anne Frank aus der Öffentlichkeit zu tilgen. Das war das Bild, das sich von außen bot.

Vertreter jüdischen Lebens äußerten sich bestürzt, das internationale Auschwitz-Komitee erklärte, mit Blick auf die Erinnerungskultur im Land könne einem nur angst und bange werden. Der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem fragte in einem Brief an den Bürgermeister: "Was für eine pädagogische Botschaft wollen Sie den Bewohnern der Stadt senden, indem Sie den Namen der Einrichtung ändern? Wollen Sie damit andeuten, dass Anne Franks Vermächtnis nicht mehr relevant ist, insbesondere in einer Zeit, in der der Antisemitismus in Deutschland und in vielen Ländern zunimmt?"

Politiker beklagen schnell "ein völlig falsches Signal"

Die Familie von Anne Frank war in den 30er-Jahren vor den Nationalsozialisten in die Niederlande geflüchtet. Von 1942 bis 1944 versteckte sich das jüdische Mädchen in einem Hinterhaus in Amsterdam, in dieser Zeit schrieb sie ihr weltberühmt gewordenes Tagebuch. 1945 kam die 15-Jährige im Konzentrationslager Bergen-Belsen ums Leben.

Politiker bis hin zu Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) äußerten sich schnell und einhellig, beklagten "ein völlig falsches Signal". Der Stadtrat stellte noch am Montag fraktionsübergreifend klar, dass man einer Namensänderung nicht zustimmen werde. Der parteilose Bürgermeister Andreas Brohm versucht ein paar Tage später noch immer, die Dinge zu sortieren. Er sitzt am Donnerstag in seinem Büro im Rathaus, hinter sich eine Weltkarte, an der Wand den Kirchentagskalender.

Detailansicht öffnen "Ein völlig falsches Signal": Reiner Haseloff (CDU), der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat kein Verständnis für die Diskussion zur Umbenennung der Kita. (Foto: Florian Gaertner/imago)

Frage an den Bürgermeister: "Was ist eigentlich passiert?" Brohm atmet tief durch, schweigt lange und holt dann erst mal Kaffee. Es ist sein zehntes Jahr als Bürgermeister hier. Er stammt aus Tangerhütte und besuchte als Kind selbst die Frühbetreuung in der "Anne Frank"-Kita. Brohm war Kabarettist und Musical-Manager, er hat als freier Journalist selbst mal für die Volksstimme geschrieben. Sein Motto heißt "Gemeinsam gestalten", und es könnte helfen beim Versuch zu verstehen, wie die Dinge gelaufen sind.

Brohm erklärt, dass die Kita eine neue Leitung bekam und sich Gedanken über ein moderneres pädagogisches Konzept machte. Man kann das Leitbild auf der Seite der Kita nachlesen. "Wer spielt, der denkt, und wer denkt, kommt erfolgreicher durchs Leben", heißt es. Es habe dann aus Kita-Leitung und Elternschaft den Impuls gegeben, das neue Konzept auch nach außen sichtbar zu machen - zum Beispiel durch einen anderen Namen. Erstmal sei es dabei nur um eine Diskussion gegangen. "Wir müssen mit Diskussionen umgehen, die aus der Bürgerschaft kommen. Der nächste Schritt wäre eine Elternumfrage gewesen", sagt er. Und: "Wir waren weit von einer Beschlussfassung entfernt, aber die Debatte ist jetzt beendet."

"Geschichtsvergessenheit ist der Nährboden für Antisemitismus"

Brohm wägt seine Worte sorgfältig, er bemüht sich sichtlich, kein weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Auch aus der Antwort der Stadtverwaltung auf die Anfrage der Volksstimme sei hervorgegangen, "dass es keinen Zeitplan für eine mögliche Namensänderung gab". Also alles richtig gemacht? Natürlich nicht. "Mein Statement hat Raum für Interpretationen gegeben. Meine Wortwahl war nicht gut. Dafür stehe ich jetzt auch am Pranger." Brohm hatte in einer ersten Reaktion unter anderem gesagt: "Wenn Eltern und Mitarbeiter einen Namen möchten, der das neue Konzept besser abbildet, hat das gegenüber der weltpolitischen Lage mehr Gewicht."

Auch im Stadtrat hat er dafür herbe Kritik einstecken müssen, aus den Fraktionen und von wütenden Bürgern. Einige forderten am Mittwochabend seinen Rücktritt. Werner Jacob (CDU) ist Vorsitzender des Stadtrates, er initiierte Anfang der Woche eine fraktionsübergreifende Erklärung gegen eine Namensänderung. Jacob geht es nicht nur um den öffentlichen Eindruck, sondern um die Frage, welches Erbe mit dem Namen Anne Frank verbunden sei. In seiner Erklärung griff er vor allem die Begründung der Kita-Leitung an, der Name Anne Frank sei kleinen Kindern schwer vermittelbar. Dies zeuge von Geschichtsvergessenheit der Verantwortlichen und sei zudem unwahr. "Gerade diese Geschichtsvergessenheit ist der Nährboden für Verschwörungstheorien und Demokratiefeindlichkeit bis hin zum Antisemitismus."

Die Kita-Leiterin, eine freundliche junge Frau mit langen Locken, möchte sich inzwischen nicht mehr öffentlich äußern, das übernehme der Bürgermeister. Aber dass die öffentliche Welle sie mit einer Wucht traf, die sie so nicht erwartet hätte, sagt sie doch kurz an der Eingangstür der Kita.

Bei Brohm klingt das so: "Insgesamt war das ein lehrreicher Prozess." Man werde jetzt auch mit den Vertretern des jüdischen Lebens Gespräche führen. Max Privorozki, Vorsitzender des Landesverbandes Jüdischer Gemeinden, war einer der Ersten, die deutlich Kritik übten. Er sei froh gewesen, dass das Echo aus der Landespolitik so eindeutig ausfiel und dass es so viele bewegt, sagt er der SZ am Telefon. Vor zwei Monaten wäre das Echo vermutlich leiser gewesen.

Für ihn gehört die Namensdebatte eher in die Kategorie "unüberlegte Gedankenlosigkeit" als in die Schublade "bösartig antisemitisch". Diskutiere man über den Namen für eine neue Kita, würde er sie - ganz unabhängig von Anne Frank - nicht mehr nach einer Person benennen. "Aber wenn es schon eine Anne-Frank-Kita gibt, dann soll der Name bleiben." Wäre er Bürgermeister, sagt Privorozki, "dann würde ich jetzt mit den Verantwortlichen eine Fahrt nach Amsterdam organisieren. Ich bin mir sicher, dass sich dafür eine Finanzierung finden ließe".