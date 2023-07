Von Robert Roßmann, Andechs

Alexander Dobrindt bemüht sich gar nicht erst, drum herumzureden. Der Chef der CSU im Bundestag steht in Andechs vor der Klosterkirche, Dobrindt hat seine Abgeordneten zur Klausur in den oberbayerischen Wallfahrtsort geladen. Auch Markus Söder ist gekommen. Am Nachmittag wird Friedrich Merz erwartet. "Wir senden hier vom Heiligen Berg aus ein deutliches Signal der Geschlossenheit zwischen CDU und CSU", sagt Dobrindt gleich zur Begrüßung. Das Treffen in Andechs hat vor allem eine Funktion: Die Union will vor der schönen Kulisse Einigkeit demonstrieren.

Die CSU ist im Landtagswahlkampf, in den Umfragen liegt sie nur knapp über den desaströsen 37,2 Prozent von der letzten Wahl. Da wünscht man sich inständig Geschlossenheit im Unionslager. Wohin Streit führt, haben CDU und CSU im Bundestagswahlkampf schmerzhaft erlebt.

Dobrindt hat sich deshalb über die Kanzlerkandidaten-Debatte geärgert, die Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit einem publizistischen Doppelschlag losgetreten hat. Auch weil derlei von der Auseinandersetzung mit der Ampelkoalition ablenkt. Von Andechs soll deshalb vor allem eine Botschaft ausgehen: CDU und CSU stehen gemeinsam gegen die "Arroganz-Ampel" - wie Dobrindt die Koalition nennt.

Sechs Seiten Respekt

"Unsere Respekts-Agenda" ist die Überschrift eines sechs Seiten langen Forderungskatalogs, mit dem sich die CSU-Bundestagsabgeordneten in Andechs gegen die Ampel stellen. Die Regierung in Berlin habe zu wenig Respekt vor den Familien, vor der Arbeits- und Lebensleistung der Menschen - und vor ihrem Sicherheitsbedürfnis, findet Dobrindt. Die CSU sei da anders. In ihrer Respekts-Agenda fordere sie deshalb zum Beispiel eine Ausweitung statt eine Kürzung des Elterngeldes oder deutliche Erleichterungen bei der Erbschaftssteuer.

Eigenheime sollten künftig steuerfrei an die nächste Generation übertragen werden können. "Wenn der Erbe das Haus oder die Wohnung nicht innerhalb der nächsten 10 Jahre verkauft, sondern selbst einzieht oder vermietet, soll dies steuerfrei bleiben", heißt es in der Agenda.

Auch Söder greift in Andechs die Ampelkoalition an - zum Beispiel wegen der Debatten über das Ehegattensplitting oder die Witwenrente. Die Ampel müsse aufhören, jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, sagt der CSU-Chef. An dieser Stelle stutzt man kurz. Ist Söder nicht selbst ein großer Sau-durchs-Dorf-treiben-Experte? In Andechs verlangt er jedenfalls überraschend eine vollständige Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Die Inflationsrate sei hoch, die Leute dürften aber keine Angst haben, ob sie sich nächste Woche noch ihr Essen kaufen können. "Einkaufen im Supermarkt muss wieder möglich sein", sagt der CSU-Chef. Sein Vorschlag bringe einem Vier-Personen-Haushalt "mindestens 8000, zum Teil bis zu 9000 Euro" Entlastung im Jahr.

Eine Aussage Söders muss korrigiert werden

In der Agenda von Andechs findet man zu dem Vorschlag nichts. Und kurz nach Söders Auftritt muss sein Lager die Aussage korrigieren: Eine Streichung der Steuer würde dem angeführten Vier-Personen-Haushalt nur rund tausend Euro bringen.

Aber auch zwischen CDU und CSU läuft noch nicht alles so reibungslos, wie Dobrindt es sich wünscht. Mit seinem Asyl-Vorstoß hat der CDU-Politiker Thorsten Frei in den vergangenen Tagen die politische Agenda in einer Weise gesetzt, die der CSU in Kloster Andechs nicht mehr viel Platz zur eigenen Profilierung lässt. Zum einen ist die Forderung von Frei, das Individualrecht auf Asyl abzuschaffen, so weitgehend, dass sie selbst von der CSU kaum noch zu überbieten ist. Auch weil die Partei im letzten Landtagswahlkampf schmerzhaft erkennen musste, dass ihr eine Überbetonung des Asyl-Themas schadet. Vor allem aber bestimmt der Frei-Vorstoß die Schlagzeilen dermaßen, dass kaum noch Platz für die in Andechs beschlossenen Forderungen der CSU bleibt.

Was er denn von dem Asyl-Vorschlag aus der CDU halte, ist in Andechs jedenfalls gleich die erste Frage an Söder. Und der CSU-Chef reagiert beinahe schnippisch. Das müsse die Journalistin doch besser Friedrich Merz fragen, meint Söder. Auf Nachfrage sagt er dann, Freis Vorschlag "wäre eine fundamentale Änderung, die schon eine Herausforderung wäre". Der Vorschlag sei zwar eine interessante Idee, "ob er allerdings in der Kürze der Zeit umsetzbar ist und ob er tatsächlich die erwünschten Erträge bringt, das - glaube ich - steht noch offen". Begeisterung klingt anders.

"Wir arbeiten exzellent zusammen"

Die CSU setzt jedenfalls auf einen anderen Weg. In ihrer Andechs-Agenda heißt es: "Nur mit besserem Grenzschutz und verpflichtenden Verfahren an den EU-Außengrenzen kann es gelingen, die Migrationskrise zu entschärfen." Von einer Streichung des Individualrechts auf Asyl ist nirgends die Rede.

Am Ende ist es wieder Dobrindt, der sich besonders um das Gemeinsame bemüht. Als Merz in Andechs ankommt, sagt Dobrindt, es sei "eine große Ehre" für die CSU, dass der CDU-Chef zur Klausur gekommen sei. "Wir arbeiten exzellent zusammen", man habe ein "vertrauensvolles, freundschaftliches" Verhältnis, "alle wesentlichen Entscheidungen werden zwischen uns abgestimmt".

Beim Vorstoß aus der CDU zum Asylrecht scheint das allerdings nicht so gut funktioniert zu haben.