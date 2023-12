Es raucht hinter den Kulissen, der Ärger ist erheblich. Aber keiner will schuld sein an dem Streit. Kurz vor Jahresende gibt es zwischen den Ampelparteien neue Auseinandersetzungen über die Migrationspolitik. Nach Angaben aus Koalitionskreisen scheiterte am Dienstag der Versuch, bei zwei wichtigen Vorhaben die abschließende Beratung und Abstimmung auf die Tagesordnung des Bundestags zu setzen. Es geht um die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und um das sogenannte Rückkehrverbesserungsgesetz, mit dem die Bundesregierung Abschiebungen beschleunigen will. Auch ein Gespräch der Fraktionschefs im Bundeskanzleramt am Dienstag brachte keinen Durchbruch.