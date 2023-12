Staatsangehörigkeitsrecht:Deutscher Pass nur bei gutem Gehalt

Der Proteststurm kam nicht überraschend, am Montag hat er sich im Innenausschuss des Bundestags entladen. 17 Sachverständige haben sich dort zu den Plänen der Bundesregierung geäußert, das Staatsangehörigkeitsrecht zu modernisieren. Einwanderer und ihre Kinder sollen schneller als bisher die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Auch Mehrstaatigkeit wird erlaubt, gegen Einwände mancher Staatsrechtler. Besonders laut aber wurde am Montag die Kritik an einer Verschärfung, die die FDP in den Gesetzentwurf hineinverhandelt hat. Sie betrifft Menschen, die keinen Anspruch auf Einbürgerung haben sollen, weil sie von der eigenen Hände Arbeit nicht leben können. Neun von 17 Sachverständigen hielten das für inakzeptabel.