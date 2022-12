SPD, Grüne und FDP haben sich in ihrem Koalitionsvertrag viel vorgenommen. Wie steht es um die Projekte nach einem Jahr? Zehn Kernthemen im Überblick.

Von Markus Balser, Karoline Meta Beisel, Thomas Hummel, Paul-Anton Krüger, Katharina Riehl und Robert Roßmann, Berlin/München

Ein Jahr Regierungszeit - selbst unter normalen Bedingungen wäre das knapp, um große Vorhaben zu verwirklichen. Und das vergangene Jahr war kein normales: Der russische Einmarsch in die Ukraine hat manche Prioritäten der Ampelregierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in den Hintergrund rücken lassen - und ganz neue Fragestellungen aufgeworfen. Manche ihrer ursprünglichen Ideen, wie die Einführung eines Bürgergeldes, konnten SPD, Grüne und FDP dennoch bereits umsetzen. Wie weit ist sie mit anderen Vorhaben gekommen? Zehn Kernelemente aus dem Koalitionsvertrag, und was aus ihnen geworden ist.