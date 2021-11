Kommentar von Kurt Kister

Es ist schön, wenn man vertraute Muster wiedererkennt. Nach jeder Bundestagswahl und vor allem nach jeder Bildung einer Regierungskoalition dominiert erst mal die Sportberichterstattung. Das ist auch diesmal wieder so: Wer hat sich durchgesetzt im Koalitionsvertrag? Wer wird aufgestellt fürs Kabinett? Stehen die Fans, also die Mitglieder der Koalitionsparteien, fest oder nur zum Teil hinter dem neuen Team? Nimmt man so wenig vom neuen Trainer Scholz wahr, weil er eigentlich ein Grunzebär ist, der nicht gerne spricht, oder konzentriert er sich aufs nächste große Spiel, die Regierungserklärung? Und, schon weniger interessant, probieren es die Absteiger von der CDU wirklich noch mal mit Huub Stevens, also mit Friedrich Merz?