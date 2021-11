Pandemie:Wie SPD, Grüne und FDP die vierte Welle brechen wollen

Von Constanze von Bullion, Cerstin Gammelin, Paul-Anton Krüger und Roland Preuß

Es soll jetzt also eine neue Zeit anbrechen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, eigentlich. Rechtlich wasserdicht und gerichtsfest sollen die neuen Maßnahmen werden, auch maßgeschneidert für jedes Bundesland - und natürlich effektiv. Nur übersichtlicher wird die Sache wohl nicht, wenn SPD, Grüne und FDP an diesem Donnerstag einen Gesetzentwurf verabschieden, der die vierte Corona-Welle brechen soll. So wie es aussieht, will die Union ihn im Bundesrat blockieren. Immerhin, wenn am Donnerstag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten tagen, soll es noch einmal Geld geben.