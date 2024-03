Prozess gegen Verfassungsschutz:AfD flutet das Gericht mit Anträgen

Der Name Udo Holtmann fällt nicht, aber er geistert durch den Raum an diesem Mittwoch im Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster. Die Richterinnen und Richter verhandeln hier seit Dienstag die Frage, ob der Verfassungsschutz die AfD beobachten darf. Udo Holtmann hat im Speziellen nichts mit der AfD zu tun, er war in der NPD. Aber sein Fall schuf 2003 ein Exempel, auf das es jetzt in Münster wieder ankommen könnte.

Holtmann war NRW-Landesvorsitzender, Mitglied im Bundesvorstand der NPD - und V-Mann des Verfassungsschutzes. Damit war Holtmann das wohl prominenteste Beispiel des Problems, an dem das erste NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht scheiterte: Über ein Parteiverbot könne man nicht urteilen, wenn entscheidende Leute in dieser Partei für den Verfassungsschutz arbeiten.

AfD-Juristen beantragen, Richter Buck wegen Befangenheit abzulehnen

Und damit nach Münster ins Jahr 2024. Hier klagt die AfD dagegen, dass der Verfassungsschutz sie beobachten darf. Das Verwaltungsgericht Köln hatte die Klagen der Partei 2022 in weiten Teilen abgewiesen. Im Berufungsverfahren jetzt soll es eigentlich um Inhalte gehen, um Aussagen, die belegen sollen, dass die Partei einen Unterschied mache zwischen deutschen Staatsbürgern und "ethnischen Deutschen", dass sie sich gegen das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip richte.

Aber am Mittwoch geht es vor allem um die Frage der AfD-Anwälte, wie tief die Partei von Zuträgern des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) durchsetzt ist. Zuvor hatte einer deren Vertreter gesagt: Nur zwei von mehreren Tausend Belegen, die der Verfassungsschutz über die AfD gesammelt hat, stammten aus "Äußerungen und Verhaltensweisen von menschlichen Quellen", also etwa von Informanten oder eingeschleusten Agenten. Weder das Bundesamt noch die Landesämter hätten V-Personen im Bundesvorstand oder in den Landesvorständen der AfD oder deren Jugendorganisation Junge Alternative (JA), von denen "steuernde Einflussnahme" hätte ausgehen können.

Diese Erklärung aber reicht den AfD-Anwälten nicht. Sie wollen mehr wissen, in etliche Details gehen. Verfassungsschutz-Anwalt Wolfgang Roth hält dagegen, dass die Prinzipien der "Quellenfreiheit" und der "Staatsfreiheit" - dass also Belege nicht von Zuträgern des Verfassungsschutzes stammen dürfen und die Partei nicht von Personen gelenkt werden darf, die auch im Dienst des Verfassungsschutzes stehen - nur in einem Verbotsverfahren gelten würden. Darum gehe es hier ja aber nicht. Die Anwälte der AfD hätten überhaupt "keinen einzigen Beleg" vorgebracht für den Verdacht, dass V-Personen oder verdeckte Mitarbeiter die Partei beeinflusst hätten.

"Völlig unnötige Vergeudung von Zeit"

AfD-Anwalt Christian Conrad weist zurück, "dass wir Anträge ins Blaue hinein stellen". Schließlich sei ja bekannt, dass der Verfassungsschutz V-Leute in der Partei hat. Sein Juristenteam stellt zahlreiche weitere Anträge zu dieser Frage, verlangt eine Unterbrechung der Verhandlung für mindestens sechs Wochen, will unter anderem Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang als Zeugen laden.

Als der Vorsitzende Richter Gerald Buck weitere Anträge zurückstellen will, greifen die AfD-Juristen zum nächsten Mittel: Sie beantragen, den Vorsitzenden wegen der Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Der Senat lehnt das ab. Schon vor der mündlichen Verhandlung war die AfD-Seite mit zwei Befangenheitsanträgen gegen Buck und einem gegen seine Stellvertreterin gescheitert, am Dienstag hatte das Gericht einen Antrag auf Ablehnung des gesamten 5. Senats des OVG abgelehnt.

Verfassungsschutz-Anwalt Roth hält all das für den "Versuch der Prozessverschleppung", für "völlig unnötige Vergeudung von Zeit". Die AfD aber beteuert, man wolle eine gründliche inhaltliche Aufklärung, sagt Vorstandsmitglied Carsten Hütter der SZ. "Wir verfolgen keine Verzögerungstaktik." Man erwarte, dass ein weiterer Termin über zwei Tage nötig sei, um die Beweisanträge der AfD abzuarbeiten.

So lange die Verhandlung läuft, kann die Partei in der politischen Debatte damit argumentieren, dass die Streitfrage, ob sie ein Beobachtungsfall ist, noch nicht geklärt sei. Das könnte zudem eine mögliche Hochstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch verzögern. Hütter sagt, ein laufendes Verfahren würde eine solche Hochstufung "zumindest erschweren". Dies sei jedoch nicht das Motiv der Partei für die Flut an Anträgen vor Gericht. AfD-Anwalt Conrad sagt: "Wir sind die Ersten, die das Urteil heute haben wollen, in dem drinsteht, dass wir Recht haben." In den bisherigen Verfahren bekam allerdings meistens der Verfassungsschutz recht.