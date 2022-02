Was ist los in Abu Dhabi?

Mit ihren Raketen stören jemenitische Huthi-Rebellen das Idyll in Abu Dhabi. Ihre Schutzmacht Iran will die Emirate vor allem für ihre Annäherung an Israel bestrafen. Und jetzt greift auch noch eine neue Konfliktpartei in das Geschehen ein.

Von Dunja Ramadan

Immer wenn ein neues Bittgebet in ihrer Timeline erscheint, weiß die junge Frau, dass es wieder einen Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz gegeben haben muss. "Möge Allah unser geliebtes Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, beschützen", heißt es dann. Mit ihrem Namen will die in Dubai lebende Deutsche nicht in die Zeitung, es sei ja gerade schon gefährlich, sein Handy in den dunklen Himmel von Abu Dhabi zu halten.