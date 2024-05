Wie jedes Jahr werden auch an diesem Maifeiertag wieder Zehntausende bei Kundgebungen zum Tag der Arbeit in mehreren deutschen Städten erwartet. Den Schwerpunkt der Veranstaltungen am Mittwoch bildet eine zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB ) in Hannover, zu der neben DGB-Chefin Yasmin Fahimi auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet werden. Weitere Veranstaltungen finden unter anderem in Dresden, Chemnitz, Hamburg und Berlin statt.

Neben den traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai rechnen die Einsatzkräfte in Hamburg und Berlin wieder mit zahlreichen Demonstrationen linker und linksextremer Gruppen. In Berlin ist für Mittwochabend eine "Revolutionäre 1. Mai Demonstration" angekündigt, die nach dem Willen der Veranstalter diesmal durch Neukölln ziehen soll. Nach Einschätzung der Polizei ist die Strecke mit Blick auf den Gaza-Krieg gezielt gewählt worden, um einen möglichst großen Zulauf von propalästinensischen Demonstranten zu erreichen.

Die Berliner Polizei geht von einem aggressiven Auftreten der Protestierenden aus. Sie wird nach eigenen Angaben mit mehr als 5500 Polizisten aus Berlin, anderen Bundesländern und der Bundespolizei im ganzen Stadtgebiet im Einsatz sein. Bereitgehalten werden außerdem technische Einheiten mit Räumfahrzeugen, Wasserwerfer, ein Polizei-Hubschrauber und Lichtmasten zum Ausleuchten der Straßen vor allem in Kreuzberg und Neukölln.

In der Nacht zum Mittwoch wurden in Berlin 16 geparkte Transporter des Online-Versandhändlers Amazon durch Feuer oder Hitze an der Thyssenstraße im Bezirk Reinickendorf beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. 28 Einsatzkräfte löschten demnach rund zwei Stunden lang die Flammen. Zur Entstehung des Brandes machte der polizeiliche Lagedienst keine Angaben. Zuerst hatte Bild über die Brände berichtet.

In Hamburg hat ein anarchistisches Bündnis aus dem Umfeld der linksautonomen Roten Flora zu einer Demonstration aufgerufen. Laut Polizei wollen rund 800 Teilnehmer am frühen Nachmittag vom Bahnhof Sternschanze zum Altonaer Balkon ziehen. Kurze Zeit später will das Bündnis "Wer hat, der gibt" mit 2500 Demonstranten vom Dammtor-Bahnhof zum Eppendorfer Baum laufen. Auch die Gruppe "Roter Aufbau Hamburg", die vom Verfassungsschutz beobachtet und als gewaltbereit eingestuft wird, hat eine Demonstration angekündigt. Hier werden nach Polizeiangaben 1500 Teilnehmer erwartet.

Scholz erteilt Anhebung des Rentenalters erneut eine klare Absage

Bei den Kundgebungen der Gewerkschaften am 1. Mai werden traditionell bessere Arbeitsbedingungen gefordert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) warnte aus diesem Anlass vor Sozialkürzungen. "Der 1. Mai ist der Tag der Solidarität - wir lassen uns nicht auseinandertreiben", sagte der SPD-Politiker dem Berliner Tagesspiegel. "Gerade zum Tag der Arbeit kann man nicht genug betonen: Ich lasse es nicht zu, dass Arbeitnehmerrechte rasiert und der Sozialstaat geschleift werden!"

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich in einer Videobotschaft zum Tag der Arbeit. Scholz lehnte eine Anhebung des Renteneintrittsalters erneut klar ab. "Für mich ist es eine Frage des Anstands, denen, die schon lange gearbeitet haben, nicht den verdienten Ruhestand streitig zu machen. Und auch die Jüngeren, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, haben das Recht zu wissen, wie lange sie arbeiten müssen."

Scholz betonte, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland noch nie so viele Stunden gearbeitet hätten wie im vorigen Jahr. "Deshalb ärgert es mich, wenn manche abschätzig vom 'Freizeitpark Deutschland' reden." Mit über 46 Millionen Frauen und Männern gebe es mehr Erwerbstätige in Deutschland als je zuvor. In den kommenden Jahren würden aber noch mehr Arbeitskräfte gebraucht, sagte der Kanzler. "Deshalb sorgen wir auch dafür, dass diejenigen schneller in Arbeit kommen, die vor Russlands Krieg in der Ukraine zu uns geflohen sind." Denn Arbeit sei mehr als Geldverdienen. "Arbeit heißt auch: Dazugehören, Kolleginnen und Kollegen haben, Anerkennung und Wertschätzung erfahren."

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger schien von der von Kanzler Scholz benannten hohen Erwerbsquote unbeeindruckt und rief zu noch mehr Arbeit auf: "Wir brauchen mehr und nicht weniger Arbeit in Deutschland", erklärte Dulger am Mittwochmorgen. "Deutschland diskutiert zu viel über die Bedingungen von Nicht-Arbeit - und zu wenig über den Wert von Arbeit", beklagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Im Mittelpunkt müsse die Frage stehen, wie der Standort Deutschland wieder attraktiv gemacht werden könne. "Dazu gehört auch: Wir werden alle mehr und länger arbeiten müssen", machte Dulger deutlich. Dazu müssten die Rahmenbedingungen für Arbeit verbessert werden. "Arbeit ist viel mehr als eine Notwendigkeit, dies muss am 1. Mai wieder stärker in den Fokus gerückt werden", betonte der BDA-Chef und ergänzte: "Es gibt keinen anstrengungslosen Wohlstand. Und: Wertschöpfung entsteht in privaten Unternehmern."