Das Unwetter in Deutschland hat sich in der Nacht zum Freitag etwas beruhigt. Die Schäden waren weniger schwer als zunächst erwartet. Gegen Mitternacht hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) die bestehenden Unwetterwarnungen auf. In der Nacht gab es vor allem in Franken noch einzelne, teils kräftige Gewitter mit Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometern.

Zuvor war eine Gewitterfront über den Westen Deutschlands gezogen. Vielerorts verdunkelte sich schlagartig der Himmel. Es gab lokal heftige Regenfälle, Donner und Blitze. Auch im Norden kam es zu heftigen Niederschlägen. In Duisburg wurde ein Mann durch einen Blitzeinschlag schwer verletzt, in Hamburg musste eine vollgelaufene Tiefgarage leergepumpt werden. Auch in Baden-Württemberg im Landkreis Ludwigsburg musste die Feuerwehr Keller auspumpen und mit Schlamm bedeckte Straßen räumen.

Detailansicht öffnen Feuerwehrleute pumpen im Stadtteil Hamburg-Öjendorf Wasser aus einer von starkem Regen überfluteten Tiefgarage ab. (Foto: Daniel Bockwoldt/dpa)

Ab Freitagmittag erwartet der DWD in Teilen Nordrhein-Westfalens und dem nördlichen Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg und Sachsen teils extreme Gewitter, auch der Südwesten könnte betroffen sein. In Nord- und Mittelhessen soll es dagegen Nebel geben. Zum Wochenende beruhigt sich das Wetter dann zunächst wieder. Im Norden bleibt es wechselhaft.

Für Nordrhein-Westfalen sagt der DWD gebietsweise heftigen, punktuell auch extrem heftigen Starkregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit voraus. Größerer Hagel mit einer Korngröße von drei Zentimetern im Durchmesser und teils schwere Sturmböen um 95 Kilometer pro Stunde seien möglich, lokal auch Orkanböen um 120 Kilometer in der Stunde (Windstärke zwölf). Die Meteorologen schließen auch vereinzelte Tornados nicht aus.

Detailansicht öffnen Gewitter und Sturm sorgten in Teilen Nordrhein-Westfalens für Behinderungen im Verkehr (Foto: Marcel Kusch/dpa-tmn)

Schon am Donnerstagnachmittag hatte eine Gewitterfront Nordrhein-Westfalen erreicht. Das Unwetter war über den Südwesten des Bundeslandes bei Aachen gezogen und dann über das Rheinland sowie das Münsterland und das Ruhrgebiet hinweg. Später zog es weiter über Südwestfalen Richtung Ostwestfalen-Lippe. Wegen des Unwetters war zeitweise auch der Bahnverkehr in die benachbarten Niederlande unterbrochen.

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Frachtschiff in Duisburg wurde eine Person schwer verletzt. Es handle sich vermutlich um einen Beschäftigten auf dem Schiff, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Blitz sei auf dem Deck eingeschlagen. Der Flughafen in Düsseldorf stellte aus Sicherheitsgründen am Nachmittag für etwa 30 Minuten seinen Betrieb ein.

Detailansicht öffnen Starker Regen fällt in Krefeld und beeinträchtigt auch den Straßenverkehr. (Foto: Alexander Forstreuter/dpa)

Ein halbes Dutzend umgestürzter Bäume wurden am Niederrhein und im Münsterland gemeldet, Bahnstrecken waren blockiert. Zwischen Düsseldorf und Leverkusen stürzte ein Baum auf die Nord-Süd-Hauptstrecke. Dort sollte ein Teil der Strecke schnell wieder freigegeben werden, sagte ein Bahnsprecher. Die Störung der S-Bahn-Linie 6 zwischen Düsseldorf und Köln könne länger dauern.

Zwischen Haltern und Dülmen stürzte ebenfalls ein Baum um. Betroffen waren hier zwei Regionalexpress-Linien. Laut zuginfo.nrw waren außerdem mehrere Regionalbahnen im Münsterland, Duisburg und Dortmund beeinträchtigt.