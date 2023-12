Kaum ein anderer konnte den Rausch so besingen wie Shane MacGowan. Die Euphorie, die er auslöst. Den Schaden, den er anrichtet. Die Schwierigkeit, von ihm loszukommen, wenn man einmal zu sehr an ihm klebt. MacGowan dichtete über "ten pints of beer", über "brandy and wine", über "streams of Whiskey". Was gelesen schrecklich plump wirkt, bekam gesungen von ihm, dem Punk-Poeten, so etwas wie Tiefgang. In der Realität könnten die Mengen an Fusel, die in einem halben Album der Pogues thematisiert wurden, zwar zu einer mittelschweren Alkoholvergiftung führen. Aber dieser Alkohol - da hätte auch keine "Kenn dein Limit"-Kampagne geholfen - war halt Shane MacGowans Thema.