Katzen, Hunde, Affen, Schmetterlinge, Delfine: Die Auswahl an Tier-Emojis ist groß und bunt. Bedrohte Arten wie Wale oder Elefanten sind in der Symbol-Bibliothek von Mobiltelefonen häufiger anzutreffen als in der Natur. Aber was ist mit Blutegeln, Nacktmullen, Seegurken, Wasserpilzen und anderen Schlonztieren? Solche aus menschlicher Sicht eher unattraktiven Wesen haben im Gegensatz zu Pandas leider keine große Lobby.