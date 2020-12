Promis und Videotelefonie:Protz nicht so!

Von Moritz Geier und Oliver Klasen

Eines muss man 2020 lassen: Das Jahr hat schon auch neue Einblicke gewährt, Einblicke in bisher unbekannte Abgründe, Einblicke in die Seele des Menschen. Und natürlich in sein Wohnzimmer. Plötzlich saß ja fast jeder im Home-Office vor dem Laptop, Konferenz in Jogginghose, Meeting zwischen Babywickeln, und starrte in die Wohnungen der Arbeitskollegen.

Noch erkenntnisreicher freilich war der voyeuristische Blick, als sich die Reichen und Berühmten von daheim in die Talkshows und Nachrichtensendungen dieser Welt zuschalteten. Mit einem einzigen Blick über die Schulter war der Zuschauer, wo er sonst nie hinkam: im Wohnzimmer der Prominenten. Aber Vorsicht! Winkel, Perspektive und Hintergrund waren natürlich nie ganz zufällig ausgewählt, wie die folgenden Beispiele zeigen.