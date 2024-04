Theresia Fischer , 32, Model und Reality-TV-Person, musste wegen langen Beinen lange weinen. Bislang war bekannt, dass sie sich 2016 zunächst die Oberschenkel und 2020 die Unterschenkel hatte verlängern lassen. Durch die Operationen ist sie statt ursprünglich 1,70 Meter inzwischen 14 Zentimeter größer. Wie Fischer nun der Bunten erzählte , habe sie aber noch immer Probleme mit den Folgen der OPs. "Ich hatte höllische Schmerzen im linken Unterschenkel", sagte sie über die letzten Monate. "Die Knochenhautentzündung ist dadurch entstanden, dass so oft operiert wurde - an dem linken Bein waren es fünf Mal. An dieser Stelle, wo die Schrauben noch drin sind und die Haut so dünn und gedehnt ist, kommt es immer wieder zur Reibung und es kann gar nicht richtig abheilen." Es sei "ein ewiges Martyrium", sagte sie.

Detailansicht öffnen (Foto: Arne Dedert/dpa)

Georg Bätzing, 62, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, denkt nicht an die Frührente. Er könne sich nicht vorstellen, wie viele Menschen schon mit 65 in Rente zu gehen, sagte er im Podcast "Babyboomer zwischen Arbeit und Rente". "Da wüsste ich noch nichts mit mir anzufangen, ehrlich gesagt." Eines Tages freue er sich darauf, "Musik wirklich wahrzunehmen" und zu genießen, so der Bischof, der aus einer Musikerfamilie stammt. Er finde es gut, dass die Work-Life-Balance für jüngere Priester eine wichtige Rolle spiele: In seiner Generation "musste man sich das eher erkämpfen und immer wieder begründen", erklärte er. "Das war keine Selbstverständlichkeit." Auszeiten seien "dringend notwendig", denn Burn-out gebe es auch in seelsorgenden Berufen. Daher sei er für eine zunächst freiwillige Verlängerung der Lebensarbeitszeit, ergänzte Bätzing: "Wir müssen gewährleisten, dass Dienste innerhalb der Gesellschaft auch sichergestellt sind, und können das nicht einfach nur zulasten einer zahlenmäßig geringeren jüngeren Generation organisieren."

Detailansicht öffnen (Foto: John Locher/AP)

Travis Kelce, 34, Football-Spieler, kann sich nicht recht erklären, wie er Taylor Swift, 34, Sängerin, von sich überzeugen konnte. "Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, weil sie kein Sport-Fan war", sagt er in seinem Podcast "New Heights". Der Rapper und Komiker Lil Dicky antwortet im Podcast darauf, dass es zur Beziehung gekommen sei, weil Kelce Kontakt zu Swift aufgenommen habe, woraufhin Kelce ihn unterbricht und schmunzelnd einwirft: "Nein, ich weiß genau, wie ich es gemacht habe." Kelce hatte letzten Sommer erzählt, dass er Swift nach ihrem Konzert im Arrowhead Stadium in Kansas City, wo Kelce auch mit seinen Kansas City Chiefs spielt, "den Ball zugespielt" und sie zu seinem Spiel in dem Stadion eingeladen habe.