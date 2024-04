Was Politiker tragen, ist politisch irrelevant, aber das heißt nicht, dass es ganz egal ist. Insbesondere Schuhe eignen sich gut zum Statement, dass man zumindest schuhmäßig nah dran ist am Wähler, weshalb etwa George W. Bush zu seiner Amtseinführung 2001 eigens angefertigte Cowboystiefel trug. Der britische Premierminister Rishi Sunak wäre wahrscheinlich manchmal auch gerne Cowboy, gilt aber doch eher als Schnösel.

Sunak, Multimillionär und Ex-Banker, zementierte sein Image im Sommer 2022, als er bei einem Baustellenbesuch in Teesside Prada-Slipper trug, das edle Schuhwerk kostet 570 Euro und damit mehr als ein Arbeiter in Teesside im Schnitt pro Woche verdient, wie ihm damals die bisweilen argusäugige britische Presse recht unmissverständlich klarmachte. Jetzt endlich, fast zwei Jahre später, sahen die bisweilen blauäugigen Berater Sunaks eine Gelegenheit, den Chef wieder auf Volkes Schuh-Linie zu bringen.

Ende vergangener Woche tauchte auf Instagram ein Video auf, in dem Sunak in einem Interview über seine Steuerpolitik spricht, und weil das Thema ja nicht so super-Insta-sexy ist, entschied er (womöglich auch jemand für ihn), wenigstens coole Schuhe zu tragen. Sunak trug zum Anzug unberührt weiße "Samba" von Adidas, also Schuhe, die Beliebtheitswerte genießen, von denen Rishi Sunak nur träumen kann. Das war, wie die britische Presse einmütig urteilte, der Moment, als Sunak die Samba außer Mode brachte. "Er hat uns das Samba-Tragen verleidet", schrieb die GQ, und die Times befragte eine Schuh-Historikerin namens Elizabeth Semmelhack, die sagte: "Dieser Fehltritt könne das Todesurteil für die Samba sein."

An diesem Mittwoch bekam Sunak in einem LBC-Radio-Interview, in dem es auch um andere, fast noch relevantere Themen ging, erstmals Gelegenheit, sich zu der Schuh-Sache zu äußern. Sunak sagte belustigt, er habe halt schon immer Adidas-Sneaker getragen, weshalb er sich diese Schuhe gekauft habe, und er entschuldige sich vollumfänglich. Es ist dennoch nicht auszuschließen, dass sich Sunak und der Schuh popularitätsmäßig nun einander annähern, was eher Sunak zugutekäme als dem Schuh.