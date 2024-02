Sandy Meyer-Wölden , 40, Podcast-Moderatorin, musste wegen Lady Diana einen Toilettengang abbrechen. In der neuen Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt" ließ die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher, 45, eine kurze königliche Begegnung an einem eher unköniglichen Ort Revue passieren. Als Teenager habe sie mit ihrem Vater, dem 1997 gestorbenen Tennis-Manager Axel Meyer-Wölden, das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon besucht. Sie sei mit ihrer Mutter auf der Toilette gewesen, "und da ist Security reingekommen und hat einfach alle mal gebeten, aus der Toilette ... - die haben uns da rausgeschmissen". Als sie nach dem Grund gefragt hätten, habe die Antwort gelautet: weil Lady Diana das Bad benutzen müsse. Sie habe dennoch einen Blick auf die damalige Princess of Wales erhaschen können, "tolle Frau". Kurz darauf habe sie dieser in der königlichen Loge sogar die Hand schütteln dürfen.

Detailansicht öffnen Boris Pistorius mit Ehering in der Haushaltsdebatte vergangene Woche im Bundestag. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Boris Pistorius, 63, Bundesverteidigungsminister, ist eine neue Koalition eingegangen. Der SPD-Politiker hat die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz, 43, geheiratet, wie ein Ministeriumssprecher der Bild-Zeitung bestätigte. Die Trauung habe zwischen Weihnachten und Silvester stattgefunden. Schwanholz ist Akademische Rätin am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Duisburg-Essen und ebenfalls SPD-Mitglied. Pistorius' erste Ehefrau Susanne war 2015 an Krebs gestorben, von 2016 bis 2022 war der Politiker mit Doris Schröder-Köpf liiert, der Ex-Frau von Ex-Kanzler Gerhard Schröder.

Detailansicht öffnen Poonam Pandey auf einem Bild aus dem Jahr 2012. (Foto: AFP)

Poonam Pandey, 32, indisches Model, hat ihren eigenen Tod vorgetäuscht. "Dieser Morgen ist hart für uns. Mit großer Traurigkeit müssen wir mitteilen, dass wir unsere geliebte Poonam an Gebärtmutterhalskrebs verloren haben", war am Freitag auf ihrem Instagram-Account mit mehr als 1,3 Millionen Followern zu lesen. Auf Anfrage mehrerer indischer Medien bestätigte ihr Manager die Todesnachricht und rief dazu auf, Vorsorge ernst zu nehmen. Einen Tag später meldete sich Pandey mit einem Video zurück. Begleitet von schwülstiger Musik sagte sie, sie sei nicht gestorben. "Leider kann ich das Gleiche nicht über Tausende Frauen sagen, die ihr Leben an Gebärmutterhalskrebs verloren haben." In mehreren weiteren Beiträgen entschuldigte sie sich bei ihren Fans. Sie sei jedoch stolz darauf, was die Nachricht über ihren angeblichen Tod bewirkt habe: Nun sprächen alle über Gebärmutterhalskrebs und über Prävention.

Detailansicht öffnen (Foto: Keld Navntoft/dpa)

Margrethe II., 83, dänische Monarchin im Ruhestand, ist die Königin unter den Kostümdesignerinnen. Am Samstagabend erhielt sie den "Robert" - das dänische Pendant zum "Oscar" - für ihre Arbeit an dem Netflix-Film "Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung". Margrethe hatte die Kostüme für die Hauptdarsteller Sidse Babett Knudsen und Mikkel Boe Følsgaard entworfen. Die Ex-Königin war bei der Preisverleihung in Kopenhagen nicht anwesend, für sie nahm die Produzentin des Films die Auszeichnung entgegen, wie die Zeitung Berlingske berichtete. Die Mutter des neuen Königs Frederik X. war auch in der Kategorie Szenografie nominiert, ging hier aber leer aus.

Detailansicht öffnen (Foto: Leonhard Simon/Getty Images)

Udo Wachtveitl, 65, Münchner "Tatort"-Kommissar, hat seine Rolle schon als Kind gefunden. Er habe sich im Fasching mal als John Steed verkleidet, Agent in der britischen Fernsehserie "Mit Schirm, Charme und Melone" aus den 1960er-Jahren, erzählte Wachtveitl der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "War gar nicht leicht, eine Melone zu bekommen." Die Serie durfte er, "wenn ich ganz viel Glück hatte", bei der Oma anschauen. "Mit aufgestütztem Kinn auf dem Teppich in die schwarz-weiße und doch sehr bunte Welt zu schauen. Für mich war das wie Märchen." Wachtveitl hört demnächst als Fernseh-Ermittler auf.