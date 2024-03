Megan Fox , 37, Schauspielerin, verbietet ihren Kindern den Zugang zu Bildschirmen. "Mein Ältester ist elf, und meine Kinder sind nicht mit Bildschirmen aufgewachsen", sagte sie im Podcast der Moderatorin Alexandra Cooper. Ihre drei Kinder mit Ex-Ehemann Brian Austin Green hätten "keine iPads oder so etwas oder Handys". "Ich kann das nicht ewig aufrechterhalten", sagte Fox. "Irgendwann wird das passieren. Ich versuche, es so lange wie möglich hinauszuzögern."

Detailansicht öffnen (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Jutta Kammann, 79, Schauspielerin, gibt sich selbst keinen neuen TÜV. "Normalerweise bin ich an meinem Geburtstag immer verreist", sagte sie der Bild-Zeitung, "aber ich denke, mit 80 Jahren beginnt noch mal ein besonderer Lebensabschnitt. Deswegen mache ich mir jetzt auch ein besonders Geschenk - ich habe mein Auto verkauft." Kammann wird am 22. März 80. 62 Jahre lang sei sie, bis auf zwei kleine Vorfälle, unfallfrei gefahren. "Doch ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich durch meine Augenerkrankung, eine Makuladegeneration, die Abstände manchmal nicht mehr richtig einschätzen kann", sagte sie. "Zwar fühle ich mich in meinem Auto sehr sicher, aber ich möchte verhindern, dass jemand anderem etwas passiert und ich vielleicht jemanden anfahre und er durch mich zu Schaden kommt."

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Maite Kelly, 44, Schlagersängerin, möchte nicht tantig sind. Deshalb verzichte sie auf Tipps und Kommentare zu den Leistungen ihres 22-jährigen Neffen Gabriel in der aktuellen Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance". "Ich bin stille Fan-Beobachterin und halte mich da sonst raus", sagte Kelly der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. 2011 gewann sie selbst als Teilnehmerin bei "Let's Dance". "Es gibt nichts Schlimmeres für einen jungen Menschen, als wenn Tante, Onkel oder ein anderes älteres Familienmitglied einem ungefragt Ratschläge geben." Junge Menschen sollten nicht unter dem Schatten der Älteren stehen, sagte Kelly. "Ein junger Mensch sollte frei seinen Weg gehen dürfen." Gabriel Kelly ist ein Sohn von Maites Bruder Angelo.

Detailansicht öffnen (Foto: Carsten Koall/dpa)

Jella Haase, 31, Schauspielerin, mahnt zur bedachten Internet-Nutzung. "Da muss man wirklich aufpassen und auf sich achtgeben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ihr sei es wichtig, sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen oder einem Ideal entsprechen zu müssen - auch wenn sie selbst davon nicht frei sei. "Schmeißt eure Handys weg!", sagte Haase mit einem ironischen Unterton. "Aber es gibt ja auch richtig gute Sachen im Internet, die Spaß machen, die klug sind, die sich für Dinge einsetzen. Da können richtige Bewegungen her gestartet werden. Insofern: Es geht immer um den eigenen Zugang zu den Sachen."