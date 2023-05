Judith Rakers, 47, Improvisationstalent, nimmt ihre Moderation in die eigene Hand. Weil ihr Ansteckmikrofon keinen Ton mehr übertrug, musste sie in der 8-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" auf ältere Technik umsteigen. "Wie ich gerade höre, haben wir keinen Ton", sagte Rakers. "Deshalb mache ich jetzt mal old school mit diesem Mikrofon weiter." Anschließend las sie weiter die Nachrichten des Morgens vor. Im anschließenden ARD-Morgenmagazin moderierten Susan Link, Till Nassif und Peter Großmann lachend ebenfalls mit schwarzen Handmikros. "Wir erklären uns voll solidarisch", sagte Nassif.

Detailansicht öffnen (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Rita Ora, 32, Musikerin, könnte bald eine Hauptfigur in ihrer Lieblingsshow werden. Der Eurovision Song Contest "lief jedes Jahr in unserem Haus, als ich aufgewachsen bin", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Das war immer ein großes Event." Ora steht beim ersten von zwei Halbfinalen an diesem Dienstag in Liverpool auf der Bühne. Die Musikerin kam 1990 in Pristina im heutigen Kosovo zur Welt. Wenig später wanderte ihre Familie nach Großbritannien aus. Der ESC sei für sie ein ganz besondere Musikereignis. "Der Wettbewerb ist enorm, denn ganz Europa ist vertreten und es gibt dort so viele Talente. In diesem Jahr wird es nochmal spezieller, weil wir der Ukraine Respekt zollen."

Detailansicht öffnen (Foto: Nicolas Armer/dpa)

Heino, 84, Schlagersänger, sorgt sich um seinen Freund Stefan Mross. "Es tut mir weh, zu sehen, dass so ein sympathischer und talentierter Bursche wie Du seinen Weg verliert und womöglich alles vor die Hunde geht", schrieb Heino in einem Text, der in der Bild-Zeitung veröffentlicht wurde. "Es ist keine Schande, Probleme zu haben, doch man muss sich davon lösen." Heino lädt Mross zu sich nach Österreich ein, um gemeinsam über die Situation zu sprechen. "Ich will nicht, dass Du Dein Leben und Deine Karriere ruinierst." Vor wenigen Tagen sprach Anna Carina Woitschack ebenfalls in der Bild von Alkoholproblemen, die ihr Ex-Partner Stefan Mross habe.

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Jennifer Coolidge, 61, Schauspielerin, verschickt solidarische Grüße. "Fast jede großartige Comedy beginnt mit großartigen Autoren", sagte sie in einer Videobotschaft am Sonntagabend. "Ich stehe hier heute Abend vor Ihnen Seite an Seite mit meinen Schwestern und Brüdern von der WGA, die jetzt gerade kämpfen, kämpfen für Künstlerrechte überall." Die WGA ist eine US-amerikanische Gewerkschaft der Drehbuchautoren, die seit einigen Tagen die Arbeit niedergelegt haben. Sie fordern eine bessere Bezahlung.