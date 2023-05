Katy Perry singt, "Take That" auch - und Prinz William hält eine Rede: Die Krönungsfeierlichkeiten von Charles III. gehen mit einem Mega-Konzert vor Windsor Castle zu Ende. Der Abend in Bildern.

Mit einer emotionalen Rede hat Thronfolger Prinz William seinen Vater, König Charles III., gewürdigt. "Pa, wir alle sind so stolz auf dich", sagte der 40-Jährige am Sonntagabend beim großen Krönungskonzert auf Schloss Windsor. Seine Großmutter, Queen Elizabeth II., habe Krönungen "eine Erklärung unserer Hoffnungen für die Zukunft" genannt. "Und ich weiß, dass sie da oben ist, liebevoll ein Auge auf uns haltend. Und sie wäre eine sehr stolze Mutter", betonte William.

Detailansicht öffnen Am Nachmittag hatte Prinz William bereits auf Social Media angedeutet, dass er am Abend noch einen Auftritt haben würde. (Foto: Chris Jackson/AP)

Charles habe geschworen, den Dienst an Land und Nation fortzusetzen, sagte William und nannte die Herzensthemen seines Vaters: Natur, soziale Unterstützung und Diversität. Mit dem Ausruf "God Save the King" beendete er seine Rede, Bühne und Schloss erstrahlten in den Farben der britischen Flagge und die Nationalhymne wurde gespielt.

Das frisch gekrönte Königspaar Charles III. und Königin Camilla zeigte sich gut gelaunt in der Royal Box beim Konzert mit großem Staraufgebot und einer bunten Licht-Show zu ihren Ehren.

Detailansicht öffnen Vom Krönungsoutfit ins Konzertoutfit: König Charles III. und seine Frau, Königin Camilla. (Foto: WPA Pool/Getty Images)

Nach der Krönung wurde noch gegähnt, beim Konzert scheinen aber auch Prinzessin Charlotte (acht) und Prinz George (neun) ihre Freude zu haben. Ebenso wie Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak, der hinter Prinz William saß.

Detailansicht öffnen (Foto: Stefan Rousseau/AP)

Zahlreiche Spitzenmusiker traten vor der illuminierten Kulisse des Schlosses auf, darunter Andrea Bocelli und der walisische Opernstar Bryn Terfel, die gemeinsam die Fußballhymne "You'll Never Walk Alone" sangen.

Detailansicht öffnen Zwei Operngrößen auf der Bühne: Sir Bryn Terfel (links) und Andrea Bocelli (rechts). (Foto: Kin Cheung/AP)

"Das ist eine Gelegenheit, die nur einmal im Leben vorkommt", hatte Lionel Richie über seinen Auftritt beim Krönungskonzert vor einigen Tagen zu Journalisten gesagt - und dann stand er am Sonntag wirklich auf der Bühne. Der US-amerikanische Soul-Sänger kennt den neuen König schon seit vielen Jahren durch die gemeinsame Arbeit für wohltätige Zwecke. "Glauben Sie mir, er kümmert sich wirklich, er packt an", hatte Richie über den Monarchen gesagt.

Detailansicht öffnen Lionel Richie. (Foto: Leon Neal/AP)

Auch die beliebten Comicfiguren Miss Piggy und Kermit der Frosch hatten einen Auftritt - ebenso wie Popstar Katy Perry im goldenen Glänze-Kleid.

Detailansicht öffnen Wenn das Kleid golden sein darf, dann wohl bei einem Krönungskonzert: Katy Perry. (Foto: Chris Jackson/Getty Images)

Die britische Boy-Band Take That ließ sich diese einmalige Gelegenheit auch nicht entgehen.

Detailansicht öffnen Howard Donald and Gary Barlow von "Take That" hier mit dem britischen Sänger Callum Scott (re.). (Foto: STEFAN ROUSSEAU/AFP)

Eigens für das Konzert wurde ein besonderer Krönungschor zusammengestellt. Zu den 300 Mitwirkenden, die gemeinsam "Brighter Days" von Emeli Sandé sagen, gehörten unter anderem ein Feuerwehrchor, ein Chor aus Gehörlosen und ein Chor aus Frauen mit südasiatischen Wurzeln.

Detailansicht öffnen Der eigens geformte Coronation Choir. (Foto: POOL/via REUTERS)

Erstmals gab es eine Zusammenarbeit von fünf königlichen Patronaten: Royal Ballet, Royal Opera, Royal Shakespeare Company, Royal College of Music und Royal College of Art. Sie führten eine Mischung aus Shakespeares "Romeo und Julia" und Leonard Bernsteins Musical "West Side Story" auf.

Detailansicht öffnen Die beiden Tänzer Marcelino Sambe and Francesca Hayward. (Foto: Leon Neal/AP)

Moderiert wurde das Konzert von dem britischen Schauspieler Hugh Bonneville, den man beispielsweise aus der Serie "Downton Abbey" kennt. Das Motto des Abends lautete "Lighting Up The Nation", also "die Nation erleuchten" - und so wurden zehn verschiedene Orte im Vereinigten Königreich angestrahlt. In Windsor selbst wurde eine gigantische Drohnen-Show vor dem nächtlichen Himmel abgespielt.

Detailansicht öffnen Eine Drohnen-Eule im Himmel über Windsor. (Foto: POOL/via REUTERS)

Die Hälfte der rund 20 000 Konzerttickets war im Voraus in der britischen Bevölkerung verlost worden - außerdem wurden Menschen eingeladen, die der Gemeinschaft besondere Dienste erwiesen haben. Auf großen Leinwänden wurde das Konzert auch in London sowie anderen Städten des Vereinigten Königreichs übertragen.

Detailansicht öffnen Beispielsweise der "Blackpool Tower" in Blackpool, Lancashire, wurde während des Konzerts angestrahlt. (Foto: CARL RECINE/REUTERS)

Mit dem Staraufgebot des Jubiläumskonzerts zu Ehren von Queen Elizabeth II., bei dem im vergangenen Jahr Queen, Elton John, Alicia Keys und Rod Stewart vor dem Buckingham-Palast in London aufgetreten waren, konnte das diesjährige Konzert aber nicht mithalten. Berichten zufolge sollen mehrere angefragte Stars - etwa Ed Sheeran, Elton John oder Kylie Minogue - die Einladung wegen anderer Verpflichtungen ausgeschlagen haben.

Nach der Party ist vor der Party

Zeit zum Ausruhen hatte vor dem Konzert an diesem Nachmittag vermutlich kaum einer der berühmten Gäste. Bei Tausenden Straßenpartys haben Britinnen und Briten mit Freunden und Familie gefeiert. Premierminister Rishi Sunak zum Beispiel lud zu einer Tafel in die mit rot-weiß-blauen Wimpeln verzierte Downing Street ein. Bei dieser Party ließ sich sogar die First Lady der USA, Jill Biden, blicken.

Detailansicht öffnen Ein Sandwich für die First Lady: Jill Biden und Rishi Sunak in der Downing Street. (Foto: WPA Pool/Getty Images)

Zuvor hatten Charles und Camilla allen viel Spaß beim nachmittäglichen "Coronation Big Lunch" gewünscht. "Egal, ob das euer erster 'Big Lunch' ist oder er jedes Jahr im Kalender steht, wir senden unsere besten Wünsche an alle, die dabei sind", schrieben Charles und Camilla in einer Grußbotschaft auf dem Instagram-Kanal des Königshauses. "Wir hoffen, dass es für alle ein tolles Ereignis sein wird."

Beim "Big Lunch" treffen sich Menschen zum gemeinsamen Bankett auf der Straße. Die Straßenfeste werden seit 2009 gefeiert und sollen die Kontakte zwischen Nachbarn fördern sowie Einsamkeit bekämpfen. Dabei wird auch Geld für wohltätige Zwecke gesammelt. Für die Krönungsfeste wurde sogar extra ein eigenes Rezept kreiert und rechtzeitig vom Palast veröffentlicht: die "Coronation Quiche" mit Spinat, Ackerbohnen und Estragon.

Auch einige Royals schauten bei diesen Lunches vorbei: Charles' Schwester Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann, Vizeadmiral a. D. Timothy Laurence (68), bei einer Feier in Swindon. Prinz Edward (59) und seine Frau Sophie (58) nahmen an einem Lunch in Cranleigh in der Grafschaft Surrey teil.

Detailansicht öffnen Prinz William und seine Frau Kate bei einem der Coronation Lunches. (Foto: POOL/via REUTERS)

Thronfolger Prinz William und seine Frau Kate überraschten in der Nähe ihres Wohnortes in Windsor einige Hundert jubelnde Royal-Fans mit einem Besuch am Long Walk vor Schloss Windsor.