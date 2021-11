Detailansicht öffnen (Foto: Saul Appelbaum; The Pioneers/dpa)

Heidi Klum, 48, Model, hat sich auch dieses Jahr wieder mächtig ins Zeug gelegt. Zu Halloween zeigte sie sich im Zombie-Kostüm, leichenblass und blutüberströmt. Allerdings in einem fast acht Minuten langen Instagram-Video - ihre traditionelle Kostümparty fiel wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal aus. Das in Anspielung an den "Doom's Day" (Weltuntergang) als "Klum's Day" betitelte Video knüpft an ihr Gruselfilmchen von 2020 an, für das sie ihre als Mumien verkleideten Kinder sowie Ehemann Tom Kaulitz eingespannt hatte. Klum und Kaulitz waren darin von den dämonischen Kindern getötet worden. Diesmal wacht Klum in einem Sarg auf und kehrt als Zombie-Mutter zurück. Als Untote serviert sie Würstchen und Sauerkraut. Die Produktion sei auch eine Hommage an Heidis liebste Horrorfilme, wie "Psycho", "Der Exorzist", "Shining" und "Dead Alive", teilte ihr Management mit.

Jon Bon Jovi, 59, US-Sänger, hat wegen einer Coronavirus-Infektion ein Konzert abgesagt. Der 59-Jährige habe sich laut US-Medien trotz Impfung mit dem Coronavirus infiziert. Der Sender NBC News zitierte seinen Sprecher, laut dem der Sänger komplett geimpft sei und es ihm gut gehe. Das geplante Konzert in Miami Beach wurde demnach abgesagt. Für Bon Jovis Band ist es nicht der erste Corona-Fall. Keyboarder David Bryan hatte bereits zu Beginn der Pandemie, im März 2020, seine Infektion bekannt gegeben.

Elizabeth II., 95, Queen, ist gut drauf. Das jedenfalls findet der britische Premierminister Boris Johnson (im Bild zu seinem Regierungsantritt 2019 zu sehen). "Ich habe wie jede Woche als Teil meines Jobs mit Ihrer Majestät gesprochen, und sie war gut drauf", sagt Johnson am Rande des G-20-Gipfels. "Alle wünschen ihr nur das Beste." Am Montag veröffentlichten britische Medien Fotos von der Königin bei einer Autofahrt - sie saß selbst hinter dem Steuer des grünen Jaguar. Sie habe eine Rundfahrt über das Gelände ihrer Residenz Schloss Windsor nahe London gemacht, hieß es. Ärzte hatten dem Staatsoberhaupt erst vor Kurzem eine zweiwöchige Ruhephase verordnet und nur leichte Arbeiten am Schreibtisch erlaubt. Zuletzt hatte der Gesundheitszustand der Queen für Besorgnis gesorgt. Die 95-Jährige sagte Reisen ab und verbrachte eine Nacht im Krankenhaus.

Pete Buttigieg, 39, US-Verkehrsminister, und sein Mann Chasten (links, auf einem Bild vom September), haben Halloween mit ihrem kleinen Sohn Joseph August im Krankenhaus verbracht. "Gus hat eine schwere Zeit durchgemacht, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung", schrieb Chasten Buttigieg auf Instagram. Ein Foto zeigt die Väter mit ihrem Säugling, der offenbar an Schläuche angeschlossen ist. Das Ehepaar hatte Gus und dessen Zwillingsschwester Penelope Rose im Sommer adoptiert.

Alexander Gerst, 45, Astronaut, kriegt nicht genug. Beim für Mittwoch geplanten Start seines Kollegen Matthias Maurer zur Raumstation ISS wäre er selbst auch gerne dabei. "Als Astronaut hat man natürlich immer auch so einen Wunsch, da mit dabei zu sein bei so einer Mission", sagte Gerst, der 2014 und 2018 auf der ISS war, der Deutschen Presse-Agentur. "Aber viel wichtiger ist es, dass man seine Kollegen unterstützen kann. Wenn ein Freund und Kollege fliegt, das ist toll, man sieht das dann mal von einer anderen Seite."