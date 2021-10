Detailansicht öffnen (Foto: Martin Schutt/dpa)

Alexander Gerst, 45, Astronaut, glaubt an Aliens, und dass sie gut nach Köln passen. "Ich glaube, als Außerirdischer würde man sich in Köln sehr wohlfühlen, weil man ohne Probleme einfach so durch die Straßen spazieren könnte - es würde noch nicht einmal auffallen", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Das ist tatsächlich das, was mir als allererstes an Köln aufgefallen ist: Die Leute sind gut drauf, und es kann zu jeder beliebigen Jahres- und Tageszeit vorkommen, dass Leute in voller Verkleidung durch die Stadt laufen. Das finde ich toll." Gerst stammt aus Künzelsau in Baden-Württemberg.

Detailansicht öffnen (Foto: Jesus Hellin/imago images/ZUMA Wire)

Cristiano Ronaldo, 36, portugiesischer Fußballspieler, freut sich doppelt. Auf Instagram verkündeten er und seine Partnerin, Georgina Rodríguez, 27, spanisches Model, dass sie Zwillinge erwarten. "Unsere Herzen sind voller Liebe - wir können es kaum erwarten, euch kennenzulernen" schrieb er dazu. Die beiden sind seit 2016 zusammen und haben bereits eine dreijährige gemeinsame Tochter. Ronaldo ist zudem Vater eines Elfjährigen und zweier Vierjähriger, ebenfalls Zwillinge, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden.

Detailansicht öffnen (Foto: Chris Pizzello/AP)

Kristen Stewart, 31, US-amerikanische Schauspielerin, fühlt sich aus dem Jenseits beobachtet. Sie glaube vielleicht nicht an Geister, aber an eine "verweilende Energie", sagte Stewart dem Guardian. Während der Arbeit am Film "Spencer", in dem sie die junge Prinzessin Diana spielt, habe sie sich jeden Tag gefragt: "Was hält sie von dem Ganzen? Ob sie mich wohl sehen kann?" In die Rolle von Diana zu schlüpfen, sei "wie eine Ganzkörperübung" gewesen.

Detailansicht öffnen (Foto: HENRY NICHOLLS/REUTERS)

Ed Sheeran, 30, britischer Popstar, feiert allein. Nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist Sheeran in Quarantäne und will die Veröffentlichung seines neuen Albums mit einer "Solo-Party" feiern. "Ich bin offenkundig immer noch in Corona-Isolation, aber bitte lasst mich wissen, was ihr denkt, wenn es erscheint", schrieb der Musiker auf Twitter. "Ich war noch nie stolzer auf eine Arbeit und kann es kaum erwarten, dass ihr sie hören könnt."

Detailansicht öffnen (Foto: Roberto Pfeil/dpa)

Arnold Schwarzenegger, 74, steirischer Ex-Hollywood-Star und früherer kalifornischer Gouverneur, verdankt seinem Teilzeit-Vegetarier-Dasein mehr Lebenszeit. "Mein Kardiologe sagte mir, dass sich meine Arterien nicht mehr weiter verengen seit ich mehr Gemüse und pflanzliche Produkte esse", sagte Schwarzenegger in einem Interview mit der BBC. "Ich habe meine Gesundheit verbessert, das hat mir zwei Jahre extra gegeben." Der "Terminator"-Darsteller ist bereits mehrfach am Herzen operiert worden. Er kritisierte politische Entscheider, die Klimaschutz als wirtschaftsschädigend darstellen. "Sie sind Lügner, sie sind dumm. Oder sie wissen nicht, wie sie vorgehen sollen - man muss einfach den Mut haben, es zu machen."

Ellidy Pullin, 29, australische Eventmanagerin, hat eine Tochter zur Welt gebracht, der Vater ist der Snowboard-Weltmeister Alex Pullin, der vor 15 Monaten starb. Die Geburt verkündete sie auf Instagram: "Unser Mädchen, geboren am 25. Oktober 2021, Minnie Alex Pullin". Alex "Chump" Pullin kam bei einem Unfall ums Leben, er wurde 32 Jahre alt. Im Juni hatte seine Witwe die Schwangerschaft verkündet. Ebenfalls auf Instagram schrieb sie damals, die beiden hätten schon seit einer Weile versucht, ein Kind zu bekommen, und auch über In-Vitro-Fertilisation nachgedacht. "Aber ich hätte mir nie vorgestellt, das alleine anzugehen."