Cara Delevingne, 29, britisches Model und Schauspielerin, ist in ihrer Kindheit der Umgang mit ihrer Sexualität schwergefallen. "Als queeres Kind aufzuwachsen, war isolierend und manchmal schwer zu bewältigen", sagte sie der Sunday Times. Delevingne definiert sich als pansexuell. Pansexuelle Menschen machen nicht vom Geschlecht abhängig, wen sie begehren und lieben, das können auch transgeschlechtliche, nichtbinäre oder intergeschlechtliche Menschen sein. "Meine Schwestern taten ihr Bestes, um für mich da zu sein, aber es war etwas, durch das ich selbst musste, um herauszufinden, wer ich wirklich bin." Dabei seien Chloe und Poppy "das Vorbild der Frau gewesen, die ich gerne sein wollte".

Detailansicht öffnen (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Hinnerk Schönemann, 47, Schauspieler, schauspielert vor anderen Schauspielern. In seiner Rolle als Kommissar Jürgen Simmel in der ZDF-Serie "Marie Brand" muss er regelmäßig zu Verfolgungssprints ansetzen. Wenn er da einen halben Drehtag lang immer wieder laufe, merke er das schon - vor allem am nächsten Tag, sagte Schönemann der Deutschen Presse-Agentur. "Aber man lässt sich natürlich nichts anmerken vor den Kollegen." Coronabedingt habe er Laufen auch zu seinem neuen Hobby gemacht, er habe sich ein Laufband besorgt, als die Fitnessstudios schließen mussten.

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Woitas/dpa)

Dagi Bee, 27, Webvideo-Produzentin, hat eine kräftezehrende Geburt hinter sich. Die werdende Mutter bestand auf eine PDA, eine Periduralanästhesie, weil ihr Baby auch nach mehreren Stunden auf sich warten ließ. Der erhoffte Effekt blieb allerdings aus. "Ich habe gemerkt, es fängt langsam an zu wirken, aber nur auf der rechten Hälfte. Die linke Hälfte war immer noch komplett aktiv. Ich habe alles gemerkt", sagte sie in einem Video, das sie am Sonntag auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichte. Erst zwei weitere PDAs später sei es mit der Geburt vorangegangen. 22 Stunden nach ihrer ersten Wehe habe Baby Nelio das Licht der Welt erblickt.

Nikita Dhawan, 16, indische Tierschützerin, will einen vereinsamten Elefanten aus Afrika zurück zu seinen Artgenossen bringen. Dhawan wirft einem indischen Zoo vor, sich nicht artgerecht um Shankar gekümmert zu haben, einen 26-jährigen Elefanten, der vor 24 Jahren aus seiner Heimat Simbabwe nach Delhi gebracht wurde und dort isoliert im Zoo lebt. "Die indische Kultur gibt Elefanten einen gehobenen Status", sagte Dhawan der BBC. "Sie sind überall, in Tempeln, in privatem Besitz, eingebettet in unsere Geschichte. Trotzdem kümmern wir uns nicht um sie." Bislang haben rund 100 000 Menschen ihre Petition unterschrieben. Außerdem habe Dhawan einen Brief an das Büro des britischen Premierministers geschrieben und Klage beim Obersten Gericht in Delhi eingereicht. Der Direktor des Zoos sagte der Zeitung The Indian Times, er mache sich Gedanken über mögliche Optionen, Shankar zu helfen.