Pink, 43, Sängerin, hat nicht alles mitgekriegt. Bei ihrem Konzert in Köln am Wochenende rief sie laut einem Bericht des Express dem Publikum zu: "Ich hoffe, dass mein Sohn und meine Tochter mir irgendwann mal Rammstein-Tickets kaufen. Wenn ihr noch nie auf einem Rammstein-Konzert wart, müsst ihr da mal hin! Die setzen auf der Bühne Menschen in Brand." Als das Publikum betreten schwieg, reagierte die Sängerin verwundert. "Ihr mögt Rammstein nicht? Wurden sie gecancelt? Warum? Haben die jemanden in Brand gesetzt und nicht gelöscht?" Nach dem Auftritt wurde sie offenbar über die Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen Sänger Till Lindemann in Kenntnis gesetzt und meldete sich auf Twitter zu Wort: "Ja, das ist Scheiße. Jemand hat es mir nach der Show erzählt. Danke, dass ich das jetzt auch weiß. Totaler Schrott."

Detailansicht öffnen Wettermoderator Jörg Kachelmann teilt auf Twitter gerne mal aus. (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Jörg Kachelmann, 64, Meteorologe, und Karl Lauterbach, 60, Bundesgesundheitsminister, liefern sich einen hitzigen Streit. Kachelmann warnte auf Twitter, die Hitzetipps von Lauterbachs Ministerium seien "aktive Sterbehilfe" und "kriminell". Die Ratschläge kämen "von Menschen, die keine Ahnung haben, dass Temperatur und Ozon abends am schlimmsten sind, und die in Palästen wohnen, wo man tagsüber so viel Raumvolumen hat, dass man nicht stirbt, wenn man alles zumacht und atmet". Das Gesundheitsministerium rät unter anderem dazu, Fenster bei Hitze geschlossen zu halten und körperliche Aktivitäten auf nach 17 Uhr zu verlagern. Als verlässliche Informationsquelle empfahl Kachelmann einen von ihm selbst bereits vor Jahren verfassten Artikel im Schweizer Tages-Anzeiger, Lauterbach selbst äußerte sich vorerst nicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Joel C Ryan/dpa)

Tom Hanks, 67, Schauspieler, spielt mehrere Rollen in Personalunion. Seine Frau Rita Wilson, 66, gratulierte ihm auf Instagram mit einer Aufzählung: "Alles Gute zum Geburtstag für den Mann, der mein Geliebter, mein bester Freund, meine Familie und der Vater meiner Kinder ist." Des Weiteren brilliere Hanks unter anderem als Cocktail-Erfinder, DJ, Veteranen-Unterstützer und sei überhaupt "einer der klügsten Menschen, die ich kenne, bringt mich seit 38 Jahren jeden Tag zum Lachen und kann überall und jederzeit ein Nickerchen machen". Das Paar ist seit 1988 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder.

Detailansicht öffnen (Foto: Evert Elzinga/dpa)

Rikkie Kolle, 22, Amsterdamerin, hat als erste trans Frau den Titel "Miss Nederland" gewonnen. "Diese Finalistin hat während der gesamten Show gestrahlt und dabei auch die größten Fortschritte gemacht. Sie hat eine grundsolide Geschichte mit einer klaren Mission", teilte die Jury nach der Entscheidung in Leusden mit. In ihrer Vorstellung für den Wettbewerb hatte Kolle gesagt: "Ich weiß besser als jeder andere, wie es ist, sich allein zu fühlen und nicht nur von positiven Gedanken umgeben zu sein. Als ich der kleine Rik war und mich als Transgender geoutet habe, war das nicht für jeden einfach." Sie setze sich "für alle kleinen Rikkies ein, die von ihren Familien abgelehnt werden, um sich zu der Person zu entwickeln, die sie sein möchten". Kolle ist in den Niederlanden keine Unbekannte. 2018 kam sie bis ins Finale des TV-Wettbewerbs "Holland's Next Top Model".