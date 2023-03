Daniel Radcliffe, 33, Harry-Potter-Darsteller, übernimmt eine neue Rolle: Der ehemalige Kinderstar wird zum ersten Mal Vater, wie sein Management dem People-Magazin bestätigte. Mutter des Kindes ist Radcliffes langjährige Freundin und Schauspielkollegin Erin Darke, 38, sie hatten sich 2012 am Set von "Kill Your Darlings" kennengelernt. In den sozialen Netzwerken kursieren bereits Namensvorschläge für das Baby, unter anderem James Sirius, Albus Severus und Lily Luna. So heißen die drei Kinder von Harry Potter und Ginny Weasley in den Romanen von Joanne K. Rowling. Radcliffe hatte in den Nullerjahren den Zauberschüler in der achtteiligen Filmreihe verkörpert.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Reese Witherspoon, 47, Schauspielerin, lässt sich in Liebe scheiden. Kurz vor dem zwölften Hochzeitstag, nach "vielen wunderschönen Jahren", teilte sie auf Instagram das Ende ihrer Ehe mit dem Talent-Agenten Jim Toth, 52, mit. Die Entscheidung sei ihnen schwergefallen und sie blieben einander mit "tief empfundener Liebe, Güte und gegenseitigem Respekt" verbunden. Oberste Priorität habe jetzt der gemeinsame zehnjährige Sohn Tennessee. Das Paar hatte sich im Januar 2010 auf einer Party kennengelernt, unmittelbar nachdem die Oscarpreisträgerin die gut zweijährige Beziehung zu ihrem Kollegen Jake Gyllenhaal beendet hatte. Davor war sie mit Ryan Phillippe verheiratet gewesen.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Ricarda Lang, 29, Grünen-Vorsitzende, verkündet eine Veränderung in sieben Buchstaben: "Verlobt", schrieb die Politikerin auf Twitter, dekoriert mit einem roten Herzchen. Ihr künftiger Mann Florian Wilsch, 30, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Algebra, Zahlentheorie und Diskrete Mathematik an der Leibniz Universität Hannover, früher war er Vorstandssprecher der Grünen Jugend Bayern. Er teilte den Tweet und multiplizierte die Zahl der von Lang verwendeten Buchstaben mit dem Faktor 2,57. Sein Kommentar besteht aus 18 Zeichen und lautet: "Private Neuigkeiten".

Detailansicht öffnen (Foto: Andrew Milligan/dpa)

Nicola Sturgeon, 52, scheidende schottische Regierungschefin, will auch nach ihrem Abschied aus der Politik am Steuer sitzen. Sie mache derzeit ihren Führerschein, sagte sie der BBC, die Fahrstunden seien aber noch in der Anfangsphase. Hinter dem Steuer zu sitzen, bedeute, "ein bisschen persönliche Freiheit zu erlangen", die sie während ihrer politischen Karriere nicht gehabt habe. Ein guter Freund sagte in dem Beitrag, Sturgeon habe jahrelang die Fahrprüfung gescheut - aus Angst vor dem Durchfallen. Die Politikerin hatte Mitte Februar nach mehr als acht Jahren im Amt ihren Rückzug angekündigt.