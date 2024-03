Andre Agassi , 53, Ehemann von Steffi Graf, weiß, wie eine Ehe auch nach 20 Jahren noch funktioniert. "Wir kochen gerne zusammen. Wir lieben es, zusammen zu wandern. Wir lieben es sogar, zusammen einzukaufen", sagte Agassi in einem Interview mit "E! News" . Es sei einfach "das wahre Leben. Und wir sind gesegnet". Die beiden Ex-Tennisprofis sind seit 2001 verheiratet. Man brauche Entschlossenheit für eine glückliche Ehe, so Agassi, eine Entschlossenheit, das Beste aus sich herauszuholen. "Respekt, Disziplin, Engagement. Und dann braucht man zwei, die das umsetzen, und alles andere wird sich einpendeln."

Detailansicht öffnen (Foto: Imago/Design Pics)

Julia Capulet, 427, Tragödienfigur, kämpft mit Abnutzungserscheinungen. Die Bronzestatue, die vor der "Casa di Giulietta" in Verona steht, wo sich der Legende nach Ereignisse abspielten, die Shakespeare zu seinem Stück "Romeo und Julia" (1597) inspirierten, weise ein Loch in der rechten Brust auf, berichten Lokalmedien. Weil Touristinnen und Touristen sich vom Berühren der Bronzebrüste Glück in der Liebe versprechen, war bereits die Originalstatue des Bildhauers Nereo Costantini so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie 2014 durch die nun ebenfalls ramponierte Kopie ersetzt wurde.

Detailansicht öffnen (Foto: Monika Skolimowska/dpa)

Kristen Stewart, 33, Schauspielerin, hat keine Lust mehr auf mechanische Sexszenen in Filmen. "Das übliche, einfach so simulierte Sex-Ding ist so einfallslos", sagte Stewart dem US-Sender NBC News. Die meisten intimen Szenen wirkten, als hätten die Schauspieler sich gesagt: "Okay, wir müssen jetzt rummachen und Sex haben. Das ist einfach nicht die Art, wie Menschen Sex haben, und ich habe es so satt, das zu sehen."

Detailansicht öffnen (Foto: Mike Segar/Reuters)

Rupert Murdoch, 92, Medienmogul, ist nie zu alt zum Heiraten. Wie die New York Times berichtet, will Murdoch im Juni seine Freundin Elena Schukowa, 67, eine Molekularbiologin im Ruhestand, ehelichen. Es wäre Murdochs fünfte Hochzeit, sie soll auf dem Weingut Moraga in Kalifornien stattfinden, das dem Ex-Unternehmer gehört. Die beiden seien seit vergangenem Sommer ein Paar, heißt es.