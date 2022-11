Von Michael Neudecker

Prinzessin Anne hat einige der frühen Folgen der Serie "The Crown" gesehen, "interessant" sei das gewesen, sagt sie. Die Netflix-Serie wird seit je begleitet von der Frage, was Fakt ist und was Fiktion, erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Prinz Philip die Macher der Serie anfangs verklagen wollte, weil ihm in einer Folge unterstellt wird, er habe mit seinem Verhalten letztlich den Unfalltod seiner Schwester heraufbeschworen. Bei Prinzessin Anne, der mittlerweile 72-jährigen Tochter der jüngst verstorbenen Queen und Prinz Philip, beschränkt sich die Verdrehung von Wahrheit und dramaturgischer Zuspitzung auf etwas weitaus weniger Dramatisches: ihre Frisur.