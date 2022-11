Spurensuche: Der Einbruch im Kelten- und Römermuseum in Manching legt eklatante Sicherheitsprobleme offen.

Berlin, Dresden, Manching: Aufsehenerregende Museumseinbrüche wecken Zweifel an der Sicherheit deutscher Museen. Eine Kulturschutzexpertin erklärt, was Einrichtungen tun sollten - und was auf Besucher zukommen könnte.