Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Kleinflugzeug auf der spanischen Insel Mallorca sind Behördenangaben zufolge sieben Menschen getötet worden. Die Regionalregierung der Balearen teilte am Sonntag auf Twitter mit, unter den Opfern seien drei Erwachsene und zwei Kinder in dem Hubschrauber und zwei Männer in dem Kleinflugzeug.

Örtliche Medien berichteten, der Helikopter sei auf einer Tour zur Erkundung von Sehenswürdigkeiten gewesen. Bei den Insassen des Helikopters könne es sich "möglicherweise" um Deutsche handeln, teilte das örtliche Ministerium für öffentliche Verwaltung mit. Die spanische private Nachrichtenagentur Europa Press meldete, eines der Opfer des Hubschraubers komme aus Italien.

Das Unglück hatte sich am frühen Nachmittag aus noch unbekannter Ursache nahe der Stadt Inca im Inneren der Baleareninsel ereignet. Trümmerteile landeten in ländlicher Gegend in der Nähe von Häusern. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, da die Fluggeräte nach der Kollision in Flammen aufgegangen waren. Wrackteile des Helikopters lagen auf einer alten Landstraße, das Kleinflugzeug stürzte auf das Gelände einer Finca, wie Sebastià Oriol, Dezernent für Sicherheit der Gemeinde Inca, dem Lokalsender IB3 sagte. Nahe liegende Häuser seien nicht getroffen worden, so die Zeitung Ultima Hora. Die Behörden nahmen Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Unter den Bewohnern der Region herrsche Bestürzung, berichtete das Diario de Mallorca. Ein Mann erzählte von einem "schrecklichen Knall". Augenzeugen seien mit eigenem Gerät zur Unglücksstelle gelaufen und hätten begonnen, die Flammen zu löschen, bevor die Rettungsdienste eintrafen. Zur Unfallstelle geeilte Ärzteteams hätten aber nichts mehr für die Verunglückten tun können.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb auf Twitter: "Meine Solidarität und mein Beileid für die Familien der Opfer dieses tragischen Unfalls." Balearen-Präsidentin Francina Armengol erklärte: "Wir sind besorgt und entsetzt über den Unfall. Unsere Gedanken sind bei den Opfern."