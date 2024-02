Ach, hätte Francl doch nur recherchiert, wozu es führt, wenn Amerikaner versuchen, kulinarische Ansichten nach Europa zu exportieren. Wie etwa die Italiener auf die Idee von Starbucks reagierten, Olivenöl in den Kaffee zu kippen: mit blankem Entsetzen. Francl schrieb also ihr Buch darüber, wie man Tee richtig trinkt. Spätestens als sich herumsprach, dass sie darin tatsächlich behauptete, man müsse Tee, um den bitteren Geschmack abzuschwächen, mit etwas Salz anreichern, spätestens da betrat sie hochpolitisches Terrain.

Vor allem die britische Öffentlichkeit war offenbar so erregt, dass sich sogar die US-Botschaft in London zu einem (nicht völlig ernst gemeintem) Statement veranlasst sah: Salz im Tee sei "undenkbar", hieß es darin.

Nur eine war an Deeskalation nicht interessiert: Michelle Francl. Sie legte nun nach. Wer die Wirkung des Koffeins im Tee verringern wolle, müsse "Kohl, Brokkoli oder Rosenkohl" essen, sagte sie in einem Webinar. Rosenkohl? Hat sie gar keine Skrupel? Offensichtlich nicht. Dem New Scientist teilte sie mit: "Ich finde es toll, dass nun alle über Chemie sprechen."

