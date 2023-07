Während in zahlreichen Regionen Griechenlands Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte gegen die Waldbrände kämpfen, kommt von der Insel Euböa eine Meldung über ein abgestürztes Löschflugzeug, gewissermaßen eine Katastrophe in der Katastrophe.

Das griechische Staatsfernsehen veröffentlichte ein Video, das den Absturz des Löschflugzeuges zeigen soll. Darauf ist zu sehen, wie die Maschine an Höhe verliert und mit der rechten Tragfläche am Boden aufschlägt. Danach steigen Flammen und Rauch auf. Ob die Piloten überlebt haben, ist noch unklar. In der Regel sind zwei Menschen an Bord solcher Löschflugzeuge.

Laut der Zeitung Ekathimerini befindet sich die Absturzstelle in der Nähe des Urlaubsortes Karystos im Süden der Insel. Dort brennt es seit Tagen. Nach der abgestürzten Maschinen werde nun mit einem der Hubschrauber gesucht, berichtete ein Reporter des Staatsrundfunks. Nach ersten Informationen handelt es sich um ein Flugzeug des griechischen Zivilschutzes und nicht um eine der ausländischen Maschinen, die den Kampf gegen die Flammen unterstützen.

Griechenland bekommt derzeit Unterstützung von Feuerwehrleuten aus mehreren EU-Staaten, außerdem haben die Türkei und Ägypten Löschflugzeuge und Hubschrauber geschickt. Mehr als 100 Flugzeuge und Helikopter sind seit Tagen in zahlreichen Regionen Griechenlands im Einsatz, um die verheerenden Brände zu löschen.

Hier ein Überblick über die Situation in den diversen Brandgebieten:

Auf Rhodos ist die Lage weiterhin kritisch. Nahe der Ortschaft Vati im Südosten der Insel ist am Dienstagmittag ein neuer Brand ausgebrochen. Meterhohe Flammen breiteten sich in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus, wie Augenzeugen der Agentur dpa berichteten. "Wir brauchen dringend Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel bis morgen komplett ab", sagte ein Feuerwehrmann. Starke Winde fachen die Flammen immer wieder an. Gewaltige schwarze Rauchwolken verdunkelten den Himmel.

Weitere Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos sind ebenfalls bedroht. "Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der drehenden Winde sehr schwierig", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk. Am Montag brannten mehrere Häuser auf den Bergen der Insel aus, wie das staatliche Fernsehen berichtete. Zuletzt wurden Tausende Touristen und Bewohner in Sicherheit gebracht.

Detailansicht öffnen Frauen haben eine Sammelstelle für Getränke und Speisen organisiert, um Helfer zu verpflegen, die gegen die Waldbrände kämpfen. (Foto: Christoph Reichwein/dpa)

Der Schaden auf Rhodos ist bereits groß. Etwa zehn Prozent der Hotels der Insel sind nach Angaben des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis am Wochenende beschädigt worden. Die meisten davon befinden sich südlich der Region von Lindos. Experten schätzen, dass etwa 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftlich genutzte Fläche zerstört wurden.

Im Norden der Insel Korfu wurden mehrere Dörfer evakuiert, nachdem das Feuer laut griechischer Feuerwehr durch den Wind wieder stärker geworden war.

Für große Teile der Insel Kreta rief der griechische Zivilschutz für diesen Dienstag die höchste Warnstufe "extreme Brandgefahr" aus. Die zweithöchste ("sehr hohes Brandrisiko") gilt derzeit für die Regionen Attika (mit Athen), Zentralgriechenland, Peloponnes, Westgriechenland, die Ionischen Inseln, die Ägäis-Inselbezirke Samos, Ikaria, Karpathos, Kalymnos und Kos, die Regionalbezirke Larisa und Magnisia in Thessalien sowie den Westen Kretas (Regionalbezirk Chania).

Mit Hitze und Trockenheit haben auch andere Länder im Mittelmeerraum zu kämpfen. In Algerien kamen bei Waldbränden am Montag mindestens 34 Menschen ums Leben. Etwa 8000 Retter seien im Einsatz gewesen, um die Brände zu löschen. Sie wüteten östlich der Hauptstadt Algier. Auch das benachbarte Tunesien war betroffen. Auch dort brennt es seit mehreren Tagen.

Eine hohe Gefahr bestand zu Wochenbeginn auch in Frankreich, Spanien und Portugal. In Italien wurde auf der Insel Sizilien der Flughafen Palermo vorübergehend bis 11 Uhr wegen eines Brandes gesperrt, der seit Montag die sizilianische Hauptstadt umgibt. Laut der Nachrichtenagentur Ansa brennt es auch in anderen Provinzen Siziliens sowie in Kampanien in den Wäldern oberhalb von Amalfi und auf Sardinien. In Kalabrien gab es etwa 70 Brände in wenigen Stunden.

Bereits seit vergangener Woche ist der Mittelmeerraum von einer extremen Hitzewelle betroffen. Betroffen sind Griechenland, Italien, die nordafrikanischen Länder , die Türkei sowie Zypern und Malta. Auf Sizilien und auf Sardinien wurden Rekordtemperaturen von 48 Grad gemessen.

In Griechenland wird vor allem im Westen des Landes für Dienstag und Mittwoch ein aus Richtung Libyen kommender, besonders heißer Fallwind erwartet: der Livas. Erst am Donnerstag, so sagen die Meteorologen, wird es Abkühlung geben - auf 35 Grad.