Jan P. am Tag der Plädoyers vor dem Landgericht Gießen. Dem Gutachter hatte er in der Vernehmung gesagt, er habe sich mit der Tötung Ayleens seine Zukunft verbaut, "ist halt blöd".

Von Gianna Niewel, Gießen

Am Ende wird der Angeklagte in diesem Mordprozess in Erinnerung bleiben. Jan. P., ein mittlerweile 30 Jahre alter Mann aus Hessen, der vor dem Landgericht Gießen saß, als langweile er sich, Verhandlungstag für Verhandlungstag. Manchmal stützte er den Kopf auf die Hände, manchmal verlor sich sein Blick im Raum. Er sah aus, als ginge ihn das alles nichts an.