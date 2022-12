Hat sie oder hat sie nicht? Kim Kardashian bei der berühmten Met-Gala in New York im Mai - im historischen Kleid von Marilyn Monroe. Mehrere Kilo habe sie innerhalb kürzester Zeit abgenommen, um in das Kleid zu passen, hieß es. Vielleicht mit der Wunderspritze?

Von Werner Bartens

Schaut man sich die heiteren Selbstdarstellungen auf TikTok und in anderen sozialen Netzwerken an, sieht es aus wie ein Kinderspiel. Tanzend, feiernd oder auch nur mit einem lässigen Ausfallschritt zeigen Tausende Menschen, was sie so zufrieden sein lässt: Sie haben abgenommen - und zwar einfach so, im Handumdrehen.