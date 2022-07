Von Benjamin Engel

Zu den Highlights einer gehobenen Immobilie am Starnberger See zählt naturgemäß der direkte Uferzugang. Wer aus etwas erhöhter Position auf der von einer Balustrade umfassten, mediterran anmutenden Steinterrasse der Villa Bonsels in Ambach hinunter aufs Wasser blickt, kann das unmittelbar nachvollziehen. "Das ist eine der Perlen am See", sagt Oliver Herbst und scheint fast selbst ins Schwärmen zu geraten, wenn er südwestwärts über Seeshaupt hinweg auf die Berge schaut. "Daran kann ich mich nie satt sehen. Ich liebe es, wenn der See so glitzert." Keine schlechte Voraussetzung für den Makler, der sich auf gehobene Seeimmobilien spezialisiert hat.