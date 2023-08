Schneller abschleppen am See

Von Benjamin Engel, Münsing/Berg

Die nördliche Seestraße sowie die Assenbucher Straße zwischen Münsing und Leoni sind zwar für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. Es braucht eine Durchfahrtsgenehmigung. Dennoch häufen sich seit Jahren vor allem an schönen Sommertagen die Klagen, dass viele Besucher jede Lücke zuparken. Selbst in Feuerwehrzufahrten oder Rettungswegen stellen manche ihre Fahrzeuge ab. Dagegen wollen die Kommunen Münsing und Berg (Landkreis Starnberg) nun unkomplizierter vorgehen. Am Donnerstag dieser Woche planen die beiden Gemeinden und der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland (KDO), eine Vereinbarung zum vereinfachten Abschleppverfahren zu unterzeichnen. Damit wird es möglich, verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge abschleppen zu lassen, ohne dass die Polizei an Ort und Stelle kommen muss.

Der KDO begründet die neuen Regelungen damit, dass ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge Leben kosten könnten. "So kam erst kürzlich ein Rettungsfahrzeug nicht zum Notfall-Patienten durch", heißt es in einer aktuellen Stellungnahme. Das vereinfachte Abschleppverfahren soll die Polizei entlasten und Gefahrensituationen schneller beseitigen lassen.

Das bisherige Procedere ist für die Polizei zeitaufwendig und personell schwer zu stemmen. Demnach müssen die Verkehrsüberwacher des KDO bei Vergehen erst die örtliche Inspektion informieren. Ein Polizist muss an Ort und Stelle kommen, um die Ordnungswidrigkeit festzustellen und den Abschleppdienst zu kontaktieren. Künftig brauchen die KDO-Verkehrsüberwacher nur noch in den örtlichen Polizeiinspektionen anzurufen. Die Beamten leiten das Abschleppverfahren in die Wege, ohne draußen präsent sein zu müssen.