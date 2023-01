Von Franz Kotteder

Ehrgeizig ist er, keine Frage. Aber ein Streber ist er nicht. Damit wäre Franz-Josef Unterlechner schon ganz gut beschrieben in dem, was er als Chefkoch so vorhat im Sternerestaurant Schwarzreiter des Luxushotels Vier Jahreszeiten an der Maximilianstraße. Seit Neujahr hat der 37-Jährige dort die Position des Küchenchefs inne und das zeigt: Das Vier Jahreszeiten hat einiges vor. Schon die Neugestaltung der unlängst wiedereröffneten Bar war eine Ansage an die Konkurrenz im Hochpreissegment. Die Verpflichtung von Unterlechner ist eine weitere.

Denn der gebürtige Münchner hat zwar selbst noch keinen Stern erkocht, aber das liegt wohl an den vergangenen drei Jahren, in denen die Gastronomie vor allem damit beschäftigt war, Corona zu verdauen. Unterlechner verbrachte diese Zeit im Münchner Fischrestaurant Atlantik beim Schlachthof, wo er seine Fähigkeiten wegen der langen Lockdowns lange nicht richtig zeigen konnte - er hatte den neuen Job ausgerechnet Anfang 2020 angetreten.

Zuvor hat Franz-Josef Unterlechner schon eine beeindruckende Karriere hingelegt. Seine Lehre hatte er im Forsthaus Wörnbrunn begonnen und wurde nach einem Jahr von seinem Küchenchef ans sehr angesagte Restaurant Lenbach vermittelt, in dem zu dieser Zeit Ali Güngörmüs Chefkoch war. Dort lernte er ausführlich die gehobene Küche kennen und begeisterte sich dafür.

Kurzzeitig war er sogar Fernsehkoch

Eine weitere Station war das Drei-Sterne-Restaurant Überfahrt am Tegernsee bei Christian Jürgens, bevor er Sous-Chef von Martin Fauster im Restaurant des Fünf-Sterne-Hotels Königshof am Stachus wurde. Als das wegen des geplanten Neubaus 2018 schloss, wechselte er als Küchendirektor an das Tegernseer Luxus-Resort Bachmair Weissach nach Rottach-Egern.

Kurz zuvor war er kurzzeitig auch noch zu Fernsehkoch-Ehren gekommen: Er hatte die erste (und einzige) Staffel von "Top Chef Germany" gewonnen, einen Kochshow-Wettbewerb, den Eckart Witzigmann für Pro Sieben ausrichtete - als deutsche Ausgabe eines weltweit sehr erfolgreichen Formats. In Deutschland floppte die Show allerdings, wohl wegen des damals schon herrschenden Überangebots an Kochshows.

Nun also das Vier Jahreszeiten. Das dortige Restaurant Schwarzreiter mit seiner Tagesbar hat sich vor einigen Jahren neu ausgerichtet und sich "Young Bavarian Cuisine" zum Ziel gesetzt, also ein eher streng regionales Konzept. Die junge Chefköchin Maike Menzel, eine der wenigen Chefinnen in deutschen Gourmetküchen, bekam dafür 2018 sogar erstmals einen Michelin-Stern und wurde als "Junges Talent" im Gourmetführer Gault&Millau gelistet. 2021 ging sie in Elternzeit, aus der sie dann allerdings nicht zurückkehrte: Die Arbeitszeiten in Gourmetküchen sind alles andere als kinderfreundlich.

Detailansicht öffnen Vorgängerin Maike Menzel erkochte sich mit einer "Young Bavarian Cuisine" im Schwarzreiter einen Michelin-Stern, kehrte aber nicht aus ihrer Elternzeit zurück. (Foto: Catherina Hess)

Auch Menzels Sous-Chef Hannes Reckziegel, der den Michelin-Stern 2021 verteidigen konnte, hat inzwischen das Haus verlassen. Es heißt, er habe die allzu regionale Ausrichtung als einengend empfunden. Nun wird er Küchenchef im Bogenhauser Hof. Das traditionsreiche Gourmetrestaurant, in dem schon Franz Josef Strauß einkehrte, wurde von der Schörghuber-Gruppe umfassend saniert und soll im März wieder eröffnen.

Übrigens wäre auch Franz-Josef Unterlechner beinahe einmal dort gelandet. Nach dem Ende des Restaurants Königshof wollte die Hoteliersfamilie Geisel das Küchenteam eigentlich bis zur Eröffnung des Neubaus zusammenhalten und hatte deshalb erwogen, den Bogenhauser Hof zu pachten. Das zerschlug sich aus finanziellen Gründen. Im Nachhinein dürften die Geisels, die wegen Corona den Königshof-Neubau an die Familie Inselkammer verkaufen und ihr Sternerestaurant Werneckhof schließen mussten, darüber nicht unglücklich sein.

Im Schwarzreiter soll nun nicht mehr ganz so streng regional gekocht werden wie bisher. Jede Chefin, jeder Chef hat ohnehin seinen eigenen Stil. Bei Unterlechner kann man schon ahnen, wohin es geht, wenn das Restaurant Schwarzreiter nach der Winterpause am 12. Januar wieder öffnet. Er legt größten Wert auf hohe Produktqualität, "damit hat man schon 50 Prozent des guten Geschmacks erreicht". Großen Wert legt er auf die perfekten Saucen zum jeweiligen Gericht und natürlich auf den exakten Garpunkt, den er mit fast traumwandlerischer Sicherheit erreicht - was selbst in Sterneküchen keine Selbstverständlichkeit ist.

Zugleich übertreibt er es nicht, was die Präsentation angeht, weshalb es keine "Streberteller" bei ihm gibt. So nennt Eckart Witzigmann Gerichte, bei denen des Guten zu viel im Spiel ist. Auch sonst hält Unterlechner den Ball erst einmal flach, wenn man ihn auf den Michelin-Stern anspricht. Schließlich ist er ja erst ein paar Tage bei seinem neuen, zwölfköpfigen Küchenteam: "Das muss sich alles erst noch einspielen und geht nicht von heute auf morgen!"