Vier Jahre nach dem illegalen Abriss will der Eigentümer an der Oberen Grasstraße ein Gebäude mit zwei Wohnungen errichten. So sehen die neuen Pläne aus.

Von Ilona Gerdom

Pläne für den Wiederaufbau des Uhrmacherhäusl sorgen in Giesing für Freude. Das neue Gebäude soll dem Vorherigen optisch gleichen. Zumindest von außen. Innen sollen zwei Wohnungen Platz finden. So sieht es ein Bauantrag für das Grundstück an der Oberen Grasstraße 1 vor, der dem Planungsreferat zur Prüfung vorliegt.

"Bis auf die Hofseite werden die Umrisse eingehalten", erklärt Volker Zimmer (CSU). Er ist im örtlichen Bezirksausschuss (BA) für Planungsthemen zuständig. In Zimmers Unterausschuss wurde das Vorhaben bereits diskutiert. Auch ein paar Neuerungen seien im Antrag angedacht: Ein Keller zum Beispiel. Hinten raus solle es größere Fenster und Türen geben. Zimmers Angaben zufolge sollen die Wohnungen etwa 65 und 93 Quadratmeter umfassen. Am Dienstag kann der BA eine Stellungnahme zu den bisherigen Plänen abgeben. Der Unterausschuss empfehle die Zustimmung, so Zimmer. "Wir freuen uns natürlich, dass das umgesetzt wird," formuliert der Lokalpolitiker.

Die Bürgerinitiative spricht von einem ganz großen Erfolg

Bis hierhin war es ein langer, auch mehrfach juristisch beschrittener Weg. Seit das Uhrmacherhäusl illegal abgerissen wurde, sind inzwischen mehr als vier Jahre vergangen. Oder in Angelika Luibles Zeitrechnung 54 Mahnwachen. Regelmäßig hält die Bürgerinitiative (BI) Heimat Giesing diese an der Oberen Grasstraße ab. Der Bauantrag, der in Aussicht stellt, dass "die Pläne von damals aufgenommen" werden, sei "ein ganz großer Erfolg" und eine "große Erleichterung", findet Luible. Aber: "Was uns a bisserl irritiert, sind große, große Lichtschächte unten". Sie sollen wohl an der Rückseite entstehen. Luible macht sich Sorgen, dass dadurch "kein Grün mehr bleibt".

Insgesamt bewertet sie den Antrag, der laut der BI vom Eigentümer Andreas S. stammt, als positiv. Doch sie sagt auch: "Wir glauben's wirklich erst, wenn's steht." Man habe einfach "ganz andere Erfahrungen" gemacht. Damit meint sie die Zerstörung des Gebäudes und das, was ihr folgte.

Der Eigentümer wurde vor Gericht zur Rekonstruktion verpflichtet

Im September 2017 war ein Bagger angerückt und hatte das denkmalgeschützte Vorstadt-Häuschen eingerissen. Daraufhin hatte die Stadt München beim Eigentümer den Wiederaufbau angeordnet. Den Bescheid jedoch hatte das Verwaltungsgericht für rechtswidrig erklärt. Im Sommer vergangenen Jahres verfügte dann der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, das Uhrmacherhäusl in seinen historischen Gebäudemaßen wiederaufzubauen. Damit ist Andreas S. zur Rekonstruktion verpflichtet. Ob der nun gestellte Bauantrag dieser Wiederaufbauverfügung entspricht, prüft im Moment das Planungsreferat.

Je nach Ergebnis könne eine Baugenehmigung erteilt werden oder der Antrag müsse neu gestellt werden, so die Pressestelle. Eine Anfrage der SZ für eine Stellungnahme zu der aktuellen Entwicklung ließ kam Andreas S. unbeantwortet. Demnächst wird er sich vor dem Amtsgericht München wegen der Umstände, die zum Abbruch führten, verantworten müssen.

Im Mai muss sich der Eigentümer wegen des Abrisses vor Gericht verantworten

Im Mai 2021 war ein Strafbefehl gegen ihn erlassen worden. Vorgeworfen werde ihm, so gab Gerichtssprecher Klaus-Peter Jüngst damals an, "Nötigung" früherer Bewohner durch "kaltes Entmieten" und "gemeinschädliche Sachbeschädigung" wegen des Denkmalschutzes. Angesetzt sind dafür vier Verhandlungstage, zu denen auch Zeugen geladen sind. Der erste Verhandlungstag findet am Montag, 2. Mai, statt, gibt die Gerichtspressestelle an.

Angelika Luible ist unterdessen mit der Vorbereitung der 55. Mahnwache beschäftigt. Die Veranstaltung am Freitag, 11. März, wird aber nicht die Letzte sein: "Wir bleiben dran." Und zwar bis das neue alte Uhrmacherhäusl stehe, kündigt sie an.