Einer der feinsten - oder gröbsten - Bestandteile des Lebens in München sind die Bratwürste dieser Stadt. Eine kurze Rast an der Wurstbude hat noch nie geschadet, im Gegenteil. Abgesehen von dem warmen, wohligen Gefühl, das bekommt, wer gute regionale Bratwürste vertilgt, unterstützt man so die handwerkliche Tradition. Bratwurstbrater tragen also zur bayerischen Kulturpflege bei. Schließlich sind die rauchenden, brutzelnden, mit Senf bespritzten und mit Sauerkraut bedeckten Würste seit Jahrhunderten ein Teil der Stadt.

Die Beliebtheit der Bratwurst in diesem Land hat sicherlich auch mit ihrem günstigen und sättigenden Charakter zu tun, besonders wenn sie mit Kartoffelsalat oder Semmel und in Geleit einer Flasche Bier verzehrt wird. Die Bratwurst ist stets verfügbar und leicht erschwinglich für so gut wie alle. Deswegen ist sie eine Erwähnung wert. Wo ich herkomme, wird die Bratwurst als Luxusgut gehandelt. In Uganda serviert man sie als Element eines Oberklassenmenüs. Im Supermarkt sind Bratwürste oft in den Feinschmeckerregalen zu finden, teuer und rar. Und meist nicht annähernd so gut gewürzt wie hierzulande.

Es ist ja so vieles möglich, Salz und Pfeffer, klar, und die Gewürzmischung darf fast alles: Koriander, Majoran, Ingwer, Salbei, Piment, Muskatnuss, Muskatblüte, Kümmel, Senfkörner, gemahlen oder auch nicht. All das ergibt eine vertraute Textur, bei der es nun gilt, die Zubereitung nicht zu vermasseln. Meine Empfehlung nach inzwischen langjähriger Erfahrung: niedrig und langsam über Holzkohle zubereiten oder - bei ähnlicher Herangehensweise - in der Pfanne.

Man kann beim Bratwurstbraten auch Fehler machen. Nämlich, wenn man vegetarische oder vegane Bratwürste brät. Ich bin keine Anti-Vegetarierin und habe nichts gegen Veganer, keineswegs. Aber wer mir erzählt, dass eine fleischlose Bratwurst geschmacklich ansatzweise mit der echten frischen regionalen Variante vom Metzger mithalten kann, der soll mir diese Wurst erst einmal servieren.

Eine gute Freundin hat mir unlängst eine für mich neue Methode zum Grillen von Bratwürsten vorgestellt. Die sogenannte "Zwei-Bier-Technik", was bedeutet, dass die Bratwürste in der Zeit fertig sein sollten, die man benötigt, um zwei Biere zu trinken. Sie geht von einer normalen Verbrauchsrate eines Oberbayern aus, die aus ihrer Sicht ungefähr zehn Minuten pro Halbe entspricht. Ich finde das ziemlich ambitioniert, weswegen ich eine Technik entwickelt habe, um Zeit zu schinden: Indem ich die Bratwürste per Zange an den äußersten Rand des Rosts befördere und sehr oft drehe, dauert es länger bis sie gar werden. Wohl bekomm's!

Typisch deutsch

Ihre Flucht hat zwei Journalisten nach München geführt. In einer wöchentlichen Kolumne schreiben sie, welche Eigenarten der neuen Heimat sie mittlerweile übernommen haben.