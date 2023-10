Kreischalarm auf dem Tollwood-Gelände: Take That sind zurück, "back for good", wie Fans dann gerne anspielend auf einen ihrer größten Hits sagen. Es ist die kleine Sensation, wie sie die Betreiber des Kulturfestivals jedes Jahr stolz in ihrem Musikprogramm verkünden: Stars, eigentlich zu groß für die Zeltbühne.

Take That sah man ja schon häufiger im Olympiapark, allerdings in den Riesenarenen: 2011 etwa bei ihrer temporären Wiedervereinigung mit ihrem abtrünnigen Megastar Robbie Williams. 2015 dann ohne ihn und auch ohne den ausgestiegenen Jason Orange in der Olympiahalle. Aber Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen überzeugten die SZ-Kritikerin damals auch als Trio: "Die Bühnenroutine zumindest sitzt, jeder Schritt, jedes Kopfnicken ist durchgetaktet - allein Mark Owens Haar widersetzt sich der strikten Choreografie einer zweistündigen, bombastisch inszenierten Bühnenschau."

Eine solche muss nun also am 2. Juli auf die Zeltbühne passen, beim intimsten von vier Deutschlandkonzerten (weitere Auftritte in Berlin, Mönchengladbach und Hannover). Eine kleine Sensation ist ja schon, dass sich dieses in Manchester sorgsam aus ein paar talentierten Jungspunden zusammengebastelte Ur-Bild aller Boygroups bis heute gehalten hat - und immer noch seine Fans beglückt.

Die Musiker haben die Liebe Tausender Teenager und die Abgründe des Starrummels in der Jugend verkraftet, 1996 den Ausstieg ihres Bad Boys Robbie Williams und die folgerichtige Auflösung, aber eben auch die Reunion als gereifte Männer 2005. 2023 traten sie bei der Krönungsfeier ihres britischen Monarchen King Charles III. in London auf.

Nach München bringen Take That nicht nur unzählige Hits von acht Nummer-eins-Alben mit von "How Deep Is Your Love" über "Relight My Fire" bis "Could It Be Magic". Sondern sicher auch Songs vom neuen Album, das im November erscheinen soll. "Türen öffnen sich für uns, und wer weiß, wohin sie führen werden", sagt Gary Barlow, ein "neues Kapitel" der Band-Geschichte einleitend: "Es fühlt sich an, als ob neue Dinge am Horizont auftauchen, und hoffentlich wird dieses Album noch mehr Türen für uns öffnen."

Der Ansturm auf die Karten dürfte die Plätze im Tollwood-Zelt übersteigen. Wer schnell ist, dürfte den Kauf also nicht bereuen - "Never regret", wie der TT-Fan sagt. Tickets gibt es von Dienstag, 17. Oktober, im Vor-Vorverkauf (www.takethat.com/live) und was übrig ist von Donnerstag, 19. Oktober, an unter der Tollwood-Hotline (Telefon 089/3838500) und bei den offiziellen Ticketpartnern München-Ticket und Eventim. Weitere Informationen zum Konzert unter www.tollwood.de.