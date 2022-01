Am Kirchplatz in Starnberg waren am Montag in der Spitze etwa 100 Leute zu den Protestmärschen gekommen.

Protokoll von Florian Zick

Der Mann, der sich nun an die Spitze der Corona-Proteste im Landkreis Starnberg stellt, heißt Martin Hirte. Der pensionierte Kinderarzt aus Herrsching hat am Montag per Eilantrag beim Verwaltungsgericht München erwirkt, dass die Allgemeinverfügung vorläufig gekippt wurde, mit der das Landratsamt die unangemeldeten Montagsmärsche untersagen wollte. Hirte hat sich in den vergangenen Tagen zu diesem Themenkomplex und zu einer möglichen Impfpflicht auch einen Schlagabtausch mit Landrat Stefan Frey (CSU) geliefert. Der Schriftverkehr ging auch der Presse zu. Die Süddeutsche Zeitung dokumentiert den Mailverkehr in Auszügen.