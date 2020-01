Die Schranke ist geschlossen, zwei Sicherheitsleute haben sich am Mittwochmorgen am Eingang der Webasto-Zentrale in Stockdorf postiert. Bei drei weiteren Angestellten des Autozulieferers wurde das Coronavirus diagnostiziert, mittlerweile sind fünf Mitarbeiter infiziert, darunter eine Chinesin, die vergangene Woche Schulungen in der Zentrale hielt. Auch die neuen Erkrankten werden im Klinikum Schwabing isoliert. Bei Webasto herrscht Alarmstimmung.

Das Unternehmen hat die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren: 40 weitere Mitarbeiter soll ein Ärzte-Team des Starnberger Gesundheitsamts am Mittwoch vorsichtshalber testen. Der Konzern hat die Zentrale bis Sonntag dichtgemacht. Per E-Mail wurden die mehr als 1000 Mitarbeiter informiert, dass sie bis Mittwochmorgen um neun Uhr Zeit haben, ihre Notebooks und Arbeitsmaterialien aus den Büros holen können, um von zu Hause aus zu arbeiten. "Dann machen wir hier erstmal zu", sagt ein Security-Mitarbeiter.

Alle paar Minuten erreichen zwischen acht und halb neun Uhr Mitarbeiter das Bürogebäude. "Sie wissen Bescheid?", fragt sie einer der ganz in Schwarz gekleideten Wachleute, die das Gebäude gewöhnlich nur nachts absichern. "Ja, ich will nur meinen Laptop holen", sagt die Mitarbeiterin. "Tragen Sie sich am Empfang bitte in die ausliegenden Listen ein", gibt der Mann vom Sicherheitsdienst ihr noch mit auf den Weg. Alle Personen, die das Gebäude betreten, sollen erfasst werden. Kurze Zeit später verlässt die Frau das Gebäude, die Laptoptasche in der Hand.

Seit morgens um fünf Uhr gehe das so, sagt der Security-Mitarbeiter. "Klar, irgendwie ist's komisch", sagt eine Mitarbeiterin, die kurz in ihr Büro will. Andere schütteln vehement den Kopf, wenn man sie fragt, ob sie sich Sorgen um ihre Gesundheit machen.

Bereits am frühen Morgen hat sich ein Krisenstab zur Abstimmung der nächsten Schritte in der Zentrale zusammengefunden. Nun soll ermittelt werden, mit welchen Personen die neu infizierten Kollegen Kontakt hatten. Eine Unternehmenssprecherin spricht von einer "Sondersituation", die Ereignisse würden sich überschlagen. Alle Dienstreisen von Mitarbeitern der Firmenzentrale sind bis Sonntag untersagt.

Die am Dienstag noch demonstrativ transportierte Gelassenheit scheint dahin. Da hatten Mitarbeiter noch von einer "superentspannten" Lage gesprochen, man werde jetzt nicht in einen "Panikmodus" verfallen. Nun machen sich Mitarbeiter Sorgen um ihre Kollegen, wie die Unternehmenssprecherin sagt. Zum Wohnort der neu infizierten Mitarbeiter, deren Alter und Geschlecht will sie sich nicht äußern. Das Gesundheitsministerium kündigte für den Vormittag weitere Informationen an.

Der Deutschlandweit erste Corona-Fall war am Dienstagmorgen bekannt geworden und betrifft einen 33 Jahre alten Webasto-Mitarbeiter aus Landsberg am Lech. Er hatte sich in der vergangenen Woche der Schulung in Stockdorf bei der Referentin aus Shanghai angesteckt. Er soll mit etwa 40 Personen aus dem Familien- und Firmenkreis engen Kontakt gehabt haben. Die betroffenen Personen wurden für heute in die Webasto-Zentrale für Tests und eine Befragung durch die "Task-Force Infektiologie" des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestellt.