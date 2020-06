Nach dem massiven Ausbruch der Corona-Pandemie beim Caterer "Apetito" in Gilching hat das Landratsamt nach Hechendorf noch zwei weitere Asylbewerberunterkünfte geschlossen. Wie Landrat Stefan Frey am Dienstagmittag auf Anfrage der SZ sagte, handelt es sich dabei um die Unterkünfte in Herrsching und Seefeld, wo bislang jeweils ein Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist.

Auch alle anderen Bewohner sollen untersucht werden: In Herrsching weitere 124 und in Seefeld weitere 88, so Frey, der zur Bewältigung der erneuten Corona-Krise im Landkreis Starnberg um Unterstützung bei der Staatsregierung angesucht hat. Wie der Landrat sagte, habe er diese auch zugesichert bekommen. So soll beim Landesamt für Gesundheit eine Hotline eingerichtet werden. Zudem bekommt Frey eigenen Aussagen zufolge zusätzliches Personal zur Verfügung gestellt - zur Kontaktermittlung etwa, oder auch medizinisch geschulte Kräfte, die in den Unterkünften des Landkreises die erforderlichen Abstriche vornehmen können.

Von einer zweiten Corona-Welle, die von Gilching aus womöglich das ganze Land überziehen könnte, will zwar am Dienstag niemand in der Kreisbehörde sprechen, und auch nicht von einem erneuten Lockdown, aber von einer restriktiven Linie, die man verfolge, um das lokal begrenzte Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen: "Wenn weitere Fälle auch in anderen Unterkünften auftauchen, werden wir auch diese sofort schließen", sagte Frey.

Insgesamt haben sich bis jetzt mindestens 44 Mitarbeiter des Caterers infiziert, in diesem Zusammenhang wurden 31 Menschen aus dem Landkreis positiv getestet. Zehn davon leben allein in der Gemeinschaftsunterkunft Hechendorf. Über einen dieser Bewohner war das Landratsamt auf den Virusausbruch bei dem Unternehmen "Apetito" aufmerksam geworden. Er hatte sich nicht gut gefühlt und war zum Arzt gegangen. Dieser stellte dann die Infektion mit dem Corona-Virus fest. In der Folge stellte sich heraus, dass noch weitere neun Bewohner aus Hechendorf bei dem Betrieb gearbeitet und sich angesteckt haben.

Acht Bewohner der Hechendorfer Unterkunft sollen sich nun zusätzlich infiziert haben. Insgesamt leben allein in dieser Gemeinschaftsunterkunft 32 Männer im Alter von 21 bis 38 Jahren. Zu den bereits dort positiv getesteten Bewohnern kommen laut Frey noch ein weiterer Fall aus der Seefelder und einer aus der Herrschinger Unterkunft dazu. Bei letzterem Fall müsse aber noch die "Quelle" beziehungsweise die Kontaktpersonen des positiv getesteten Menschen zweifelsfrei überprüft werden. Zudem hätten sich noch elf weitere Landkreisbürger, die bei dem Caterer arbeiten, angesteckt. Weitere Testergebnisse, die auch andere Unterkünfte im Landkreis und über dessen Grenzen hinaus betreffen, stünden noch aus, so Frey.

Der Caterer mit etwa 120 Mitarbeitern in Gilching stellt die Mahlzeiten unter anderem für die Münchner LMU-Kliniken zusammen. Es soll sich um täglich 4800 Patienten- und 1500 Mitarbeiteressen für die Krankenhäuser in Großhadern und der Innenstadt handeln. Andere Kunden der Gilchinger Firma müssen laut Frey noch ermittelt werden. Auf dem Hof des Caterers sind am Dienstag Wagen einer Desinfektionsfirma gesichtet worden. Sie wird mindestens 14 Tage geschlossen bleiben. Ebenso lange werden auch die anderen Bewohner der betroffenen Asylunterkünfte in Quarantäne bleiben müssen.