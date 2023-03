Kommentar von René Hofmann

Die Stadtwerke München (SWM) sind Deutschlands größter kommunaler Energieversorger. Sie geben sich gerne kundennah. Auf der Homepage wirbt das Unternehmen unter anderem für sich mit einer "klaren und zuverlässigen Preisgestaltung", "fairen Vertragsbedingungen" und dem "mehrfach ausgezeichneten, kompetenten und schnellen Service". Wie bei allen Werbeversprechen lohnt sich ab und an der Abgleich mit dem tatsächlichen Erleben. Und der fällt im Moment nicht sehr freundlich aus.

Die Stadtwerke verschicken aktuelle Abschlagsforderungen, die vielen Menschen einen Schrecken einjagen. Es kann sein, dass Ankündigungen eintreffen, wonach die Abbuchungen für den Gasverbrauch viermal so hoch ausfallen werden wie in den Vorjahren. Verdienst oder Vermögensverhältnisse müssen schon außerordentlich ausfallen, um das ungerührt hinzunehmen. Die Schreiben mit den drei Großbuchstaben SWM im Briefkopf haben für viele zudem fast einen amtlichen Charakter. Deutschlands größter kommunaler Energieversorger! Den Vorsitz des Aufsichtsrats führt Dieter Reiter, also der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt höchstselbst.

Auf den ersten Blick kommt da kaum einer auf die Idee, am Dargereichten grundsätzlich zu zweifeln. Genau das aber ist angebracht. Denn in den Abschlagszahlungen sind offenbar die Preisbremsen noch nicht einberechnet, um die auf Bundesebene hart gerungen wurde und die sicherstellen sollen, dass sich alle Verbraucher weiter Wärme und Strom leisten können.

Die Berechnungen seien kompliziert, auf den Versand vorläufiger Rechnungen habe man aber nicht verzichten wollen, weil viele Hausverwaltungen auf die Zahlen warteten: So verteidigen die SWM ihr Handeln. Diese Argumentation aber greift zu kurz. Wenn man nur vorläufige Zahlen verschicken kann, dann sollte man es bei diesem heiklen Thema lieber lassen. Will man es partout trotzdem tun, dann gehört es sich, klar und verständlich auf diesen Umstand hinzuweisen und nicht versteckt in einem zweiten Schreiben.

So ist das Vorgehen ein doppeltes Ärgernis, mit dem die Stadtwerke ihre selbst formulierten Ansprüche reißen. Ein Unternehmen dieser Größe in städtischer Hand muss sich an höheren Maßstäben messen lassen als Anbieter, die von vorneherein auf eine scharf abgegrenzte Zielgruppe schielen: Wirklich jeder Kunde sollte sich darauf verlassen können, mitgenommen zu werden. "Die SWM engagieren sich für München": So formuliert es die Firma auf ihrer Homepage selbst. Das ist ein hehres Ziel. Mit den derzeitigen Berechnungen der Abschlagszahlungen wird es verfehlt.