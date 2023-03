Am Tag der Razzia trat Ralph T. Niemeyer am Abend live im russischen Propagandamedium Russia Today auf.

Am Mittwoch durchsucht die Polizei die Wohnung von Ralph T. Niemeyer - während dieser sich in Moskau als Vertreter der deutschen Opposition geriert.

Von Martin Bernstein

"Wie echte Nazis" seien die Polizisten aufgetreten, die sein Haus gestürmt hätten, schreibt Ralph T. Niemeyer auf Telegram. Der selbsternannte Chef einer deutschen "Exilregierung" und Ex-Ehemann von Sahra Wagenknecht nennt die Reichsbürger-Razzia vom Mittwoch "Staatsterror". Im russischen Propagandamedium Russia Today, das Niemeyer am Mittwochabend als den angeblichen Anführer einer deutschen Oppositionsgruppe live interviewte, stellte der ehemalige Bundestagskandidat wilde Behauptungen auf, warum er ins Visier der Fahnder geraten sei: weil er an der Bundesregierung vorbei versucht habe, Verträge für die Öffnung der Gaspipeline Nord Stream 2 auszuhandeln.

Wenn es stimmt, was Niemeyer behauptet, dann war der Polizeieinsatz in seiner Münchner Wohnung offenbar Teil der Razzia gegen fünf Beschuldigte aus der Reichsbürgerszene. Es geht um die Bildung verschwörungsideologischer Netzwerke. Eine im Dezember aufgeflogene Gruppierung soll einen Putsch geplant und den Angehörigen eines thüringischen Adelshauses als neues Staatsoberhaupt auserkoren haben. Der Münchner Fachjournalist Robert Andreasch berichtete auf Twitter am Mittwoch zuerst über die Durchsuchung bei Niemeyer. Auch das Rechercheportal "Endstation Rechts" stellte den Zusammenhang her.

Niemeyer, 53, war zum Zeitpunkt der Razzia nicht zu Hause. Sein Telegram-Kanal zeigt ihn auf dem Weg nach Moskau. Gestartet war Niemeyer demnach in Zürich. Niemeyer, der sich "als letzter Ansprechpartner für Russland in Deutschland" sieht, behauptet, von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow eingeladen worden zu sein, "um über die Zeit nach dem Krieg zu sprechen".

Tatsächlich ermittelt neben dem Generalbundesanwalt auch die Staatsanwaltschaft München gegen Niemeyer, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es soll nach Medienberichten um den Verdacht der "Landesverräterischen Fälschung" gehen, also um politische Angeberei, die für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gleichwohl gefährlich sein könnte. Das Strafgesetzbuch sieht dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I hatte sich zum Jahreswechsel noch mit dem Satz zitieren lassen, die Ermittlungen gegen Niemeyer stünden in keinem Zusammenhang mit den Ermittlungen beim Generalbundesanwalt gegen die mutmaßliche Putsch-Gruppierung. Auf Nachfrage wollte sie sich am Donnerstag nicht zu den aktuellen Ermittlungen äußern. Dafür sei die Bundesanwaltschaft zuständig.

Niemeyer ist in den vergangenen Jahren mehrmals mit führenden Köpfen der im Dezember aufgeflogenen Reichsbürger-Gruppe "Patriotische Union" aufgetreten - unter anderem mit dem in Italien festgenommenen ehemaligen Bundeswehr-Oberst Maximilian E. Auf Veranstaltungen der Münchner Querdenker-Szene war Niemeyer als Redner präsent. Bei der Demonstration der Gruppierung "München steht auf" gegen die Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar zeigte sich Niemeyer zusammen mit dem Kreml-Propagandisten Wjatscheslaw Seewald unter der Fahne von Seewalds "Gerussia"-Projekt.

Nach Medienberichten hat Niemeyer Kontakte zur Reichsbürger-Gruppe um den thüringischen Adelsspross bestätigt, von Putschplänen - die er ablehne - will er aber nichts gewusst haben. Er selbst hat aber in einem Video vom vergangenen September, "aufgenommen im internationalen Luftraum über dem kaspischen Meer", die Bundesregierung für suspendiert und sich zum Chef einer Übergangsregierung erklärt.

Der ehemalige bayerische Listenkandidat der Querdenker-Partei "Die Basis" für die Bundestagswahl 2021 hat zuletzt am Sonntag auf Telegram seine politischen Ansichten offenbart. Von einer Parteigründung durch seine Ex-Ehefrau (bis 2013) Sahra Wagenknecht hält Niemeyer nichts, denn: "Parteien", so schreibt er, "gehören verboten".